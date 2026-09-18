За січень–серпень 2026 року Україна вперше стала нетто-імпортером молочної продукції: експорт скоротився на 7% в обсязі, тоді як імпорт зріс на 39%. Виробники попереджають про ризик подорожчання молочки.

Продукти в Україні дорожчають на тлі проблем із логістикою, і молочний ринок це підтверджує. За січень–серпень 2026 року країна скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вимірі та на 17% у грошовому — до 86,92 тис. тонн на 248,79 млн доларів. Про це, як повідомляє Delo, заявила Асоціація виробників молока.

Імпорт за той самий період, навпаки, зріс на 39% за обсягом і на 23% за вартістю, сягнувши 56,5 тис. тонн. За підсумками восьми місяців Україна фактично перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції: вартість закупівель за кордоном перевищила виручку від експорту на 4,34 млн доларів. У серпні зовнішньоторговельне сальдо теж залишилося від'ємним — мінус 3,34 млн доларів.

Структура українського експорту лишається орієнтованою на продукцію з нижчою маржинальністю — сухе молоко та сироватку. Основні позиції за вісім місяців розподілилися так: морозиво — 26%, згущене молоко та вершки — 25%, сири — 17%, вершкове масло — 11%, сироватка — 7%. Головними ринками збуту традиційно є країни Європейського Союзу, Молдова та Південний Кавказ.

Структура імпорту зовсім інша: найбільшу частку в ньому — 58% — становлять саме сири. У серпні імпорт молочних продуктів скоротився на 6% порівняно з липнем, але проти аналогічного періоду минулого року зріс одразу на 59%. Водночас експорт у серпні просів на 11% за обсягом і на 18% за виручкою до липня, хоча в річному вимірі зафіксовано невелике зростання — на 7%.

Раніше повідомлялося, що перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію в Україні. Зростання імпорту, зокрема сирів, може позначитися на вартості молочки на полицях супермаркетів найближчими місяцями.

Що це означає для покупців

Перехід України в статус нетто-імпортера означає, що на полицях стає більше закордонних товарів — передусім сирів, які займають 58% імпорту. Для споживача це одночасно і ширший вибір, і ризик: імпорт залежить від курсу долара та світових цін, тож вартість молочки може коливатися сильніше, ніж раніше. Фахівці Асоціації виробників молока радять стежити за цінами на базові позиції — молоко, сир і масло, адже саме вони першими відчувають зміни собівартості.

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