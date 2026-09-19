Прогноз погоды на зиму 2026-2027 в Украине обещает быть мягким и влажным: синоптики прогнозируют температуру выше климатической нормы, а самым холодным месяцем сезона станет январь.

Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю уже не раз менялся, однако теперь синоптики заглянули далеко вперед и составили прогноз погоды на зиму 2026-2027. По их расчетам, холодный сезон в Украине и Европе будет мягким, влажным и заметно теплее средних многолетних показателей.

Главными причинами такой аномалии специалисты Climate Impact Company, на которых ссылается издание «На пенсии», называют мощное явление Эль-Ниньо и рекордный перегрев морских масс в Атлантике и Средиземноморье. Теплая вода будет отдавать накопленное тепло, а Эль-Ниньо будет блокировать продолжительные арктические вторжения.

Ноябрь и декабрь: аномальное тепло

Последний месяц осени принесет температуру выше нормы, особенно на юго-востоке Европы. А первый месяц зимы — декабрь — может стать самым аномальным за весь сезон: синоптики допускают температурные рекорды, которые ярче всего проявятся именно в Восточной Европе, куда входит и Украина.

Когда ждать настоящих морозов

Самым холодным месяцем сезона станет январь. В этот период в восточных районах Европы возможно временное усиление морозов, которое будет сопровождаться снегопадами. Кратковременные волны холода могут добраться и до центральных областей через акваторию Черного моря.

В феврале тенденция к потеплению снова наберет обороты. На большей части континента столбики термометров поднимутся выше нормы, а осадки будут преобладать в виде дождей. Устойчивый снежный покров сформируется преимущественно в высокогорных районах Центральной и Южной Европы.

Где выпадет больше всего снега

Из-за преобладания западных воздушных масс жителям низинных территорий стоит готовиться к частым дождям и мокрому снегу вместо традиционных метелей. Наибольшие шансы увидеть настоящую снежную зиму имеют жители севера и северо-востока Европы, а также жители горных регионов.

В целом прогноз погоды на зиму 2026-2027 указывает на мягкий и влажный режим. Несмотря на возможные кратковременные заморозки в январе, большая часть сезона будет характеризоваться повышенными температурами и осадками в виде дождя.

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