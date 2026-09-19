Рецепт тефтелей из курицы в сливочном соусе мы уже публиковали — а эти тефтели готовятся совсем иначе: в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем они получаются сочными, ароматными и немного неожиданными. Блюдо собирается на одной сковороде примерно за 45 минут, поэтому отлично подходит для будничного ужина.
Ингредиенты для тефтелей
- примерно 900 г фарша из индейки (можно взять куриный);
- примерно 70 г овсяных хлопьев или панировочных сухарей;
- 1 большое яйцо;
- 1 ч. ложка сушёного орегано;
- 1/2 ч. ложки соли;
- 1/2 ч. ложки молотого чёрного перца;
- масло для жарки;
- 1 белая луковица;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 стакан (примерно 200 г) кусочков консервированного ананаса;
- 1,5 стакана (примерно 360 мл) ананасового сока;
- 1/4 стакана (примерно 60 мл) соевого соуса;
- 1/4 стакана (примерно 60 мл) кетчупа;
- 3 ст. ложки рисового уксуса;
- 2 ст. ложки кленового сиропа или мёда;
- 1 ст. ложка кукурузного крахмала;
- 1/4 стакана мелко нарезанного зелёного лука (для подачи).
Как приготовить тефтели: пошагово
Сначала приготовьте соус: в отдельной миске взбейте венчиком ананасовый сок, соевый соус, кетчуп, рисовый уксус, кленовый сироп (или мёд) и кукурузный крахмал. Отставьте в сторону.
Для тефтелей смешайте в большой миске фарш, овсяные хлопья, яйцо, орегано, соль и перец. Вымешивайте лопаткой или руками, пока всё хорошо не соединится, затем сформируйте примерно 26 небольших шариков.
Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне и смажьте дно маслом. Обжаривайте тефтели партиями до золотистой корочки с обеих сторон, затем переложите на большую тарелку.
Добавьте ещё немного масла, выложите лук и болгарский перец и пассеруйте 4–5 минут до лёгкого золотистого оттенка. Добавьте кусочки ананаса, ещё раз перемешайте соус и влейте его в сковороду. Верните подрумяненные тефтели, аккуратно перемешайте и доведите до кипения.
Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 10 минут. Подавайте, посыпав зелёным луком, вместе с рисом.
Готовые тефтели удобно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозить после полного остывания на срок до 3 месяцев. Подавать их можно не только с рисом, но и с лапшой, тушёными овощами или как закуску на шпажках. Если хотите запечь шарики вместо жарки, разогрейте аэрофритюрницу примерно до 190 °C и готовьте 10 минут, встряхивая в середине времени.
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