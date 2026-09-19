Тефтели в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем — простой способ разнообразить привычный ужин. Рецепт готовится на одной сковороде примерно за 45 минут и получается сочным даже из нежирного мяса.

Рецепт тефтелей из курицы в сливочном соусе мы уже публиковали — а эти тефтели готовятся совсем иначе: в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем они получаются сочными, ароматными и немного неожиданными. Блюдо собирается на одной сковороде примерно за 45 минут, поэтому отлично подходит для будничного ужина.

Ингредиенты для тефтелей

примерно 900 г фарша из индейки (можно взять куриный);

примерно 70 г овсяных хлопьев или панировочных сухарей;

1 большое яйцо;

1 ч. ложка сушёного орегано;

1/2 ч. ложки соли;

1/2 ч. ложки молотого чёрного перца;

масло для жарки;

1 белая луковица;

1 красный болгарский перец;

1 стакан (примерно 200 г) кусочков консервированного ананаса;

1,5 стакана (примерно 360 мл) ананасового сока;

1/4 стакана (примерно 60 мл) соевого соуса;

1/4 стакана (примерно 60 мл) кетчупа;

3 ст. ложки рисового уксуса;

2 ст. ложки кленового сиропа или мёда;

1 ст. ложка кукурузного крахмала;

1/4 стакана мелко нарезанного зелёного лука (для подачи).

Как приготовить тефтели: пошагово

Сначала приготовьте соус: в отдельной миске взбейте венчиком ананасовый сок, соевый соус, кетчуп, рисовый уксус, кленовый сироп (или мёд) и кукурузный крахмал. Отставьте в сторону.

Для тефтелей смешайте в большой миске фарш, овсяные хлопья, яйцо, орегано, соль и перец. Вымешивайте лопаткой или руками, пока всё хорошо не соединится, затем сформируйте примерно 26 небольших шариков.

Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне и смажьте дно маслом. Обжаривайте тефтели партиями до золотистой корочки с обеих сторон, затем переложите на большую тарелку.

Добавьте ещё немного масла, выложите лук и болгарский перец и пассеруйте 4–5 минут до лёгкого золотистого оттенка. Добавьте кусочки ананаса, ещё раз перемешайте соус и влейте его в сковороду. Верните подрумяненные тефтели, аккуратно перемешайте и доведите до кипения.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 10 минут. Подавайте, посыпав зелёным луком, вместе с рисом.

Готовые тефтели удобно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозить после полного остывания на срок до 3 месяцев. Подавать их можно не только с рисом, но и с лапшой, тушёными овощами или как закуску на шпажках. Если хотите запечь шарики вместо жарки, разогрейте аэрофритюрницу примерно до 190 °C и готовьте 10 минут, встряхивая в середине времени.

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