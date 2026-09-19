Мобилизация в Украине: забронированный работник теряет бронь сразу после увольнения. Юрист Николай Сиренко рассказал, как провести процедуру правильно, чтобы предприятие не осталось без персонала.

Критерии бронирования в Украине недавно изменили, однако работодателям стоит знать еще одну деталь: забронированный сотрудник теряет защиту от мобилизации сразу после увольнения. Об этом юрист Николай Сиренко рассказал в материале «РБК-Украина», который цитирует «Фокус».

Защита от мобилизации аннулируется в течение суток после того, как руководитель принял решение об увольнении и отправил соответствующие данные в Пенсионный фонд. В то же время в приложении «Дия» информация об отмене бронирования обновляется в течение двух суток.

Именно из-за этой двухдневной задержки возникает типичная проблема: если после увольнения нужно срочно принять нового работника и снова его забронировать, сделать это сразу не удастся. Оформить защиту для нового человека можно только после того, как система обновит данные.

Чтобы не потерять персонал, юрист советует соблюдать последовательность: сначала отменить бронирование через «Дию», затем уволить работника, чья бронь аннулирована, и только после этого оформлять другого человека на вакансию с бронированием.

Когда еще аннулируется бронирование

Помимо увольнения, бронирование отменяют из-за потери предприятием статуса критически важного, ликвидации компании или отдельного обращения руководителя. Полный перечень — в пункте 31 постановления Кабинета Министров №76. Среди 16 оснований также окончание срока бронирования, остановка производства товаров для сил обороны, прекращение трудового договора, превышение квоты забронированных и увольнение военного капеллана.

Что учесть работодателю

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому стоит планировать увольнение и новое бронирование заранее, учитывая задержку обновления данных в «Дие» до двух суток. Напомним, 13 июля СМИ сообщали о возможном временном ограничении бронирования через «Дию».

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