Рецепт праздничного салата из капусты мы уже публиковали — а греческий салат требует совсем другого подхода: никакой заправки-майонеза, только лучшие ингредиенты и деликатное перемешивание.
Греческий салат — это классика средиземноморской кухни, где всё решают качественные продукты: спелые сочные помидоры, солёная фета, чёрные оливки каламата и свежая зелень. Когда он приготовлен из правильных ингредиентов, он воплощает всё лучшее, что есть в простой «еде солнца». Секрет удачного греческого салата — не перемешивать его слишком активно, чтобы фета осталась крупными кусочками.
Ингредиенты для греческого салата
- 450 мл лучших помидоров, очищенных от сердцевины и нарезанных кусочками;
- 1 красная луковица, нарезанная кусочками;
- 6 ст. ложек оливкового масла;
- 1 лимон, только сок;
- по горсти листовой петрушки и мяты, оставленных целыми;
- 200 г качественной греческой феты, разломанной на крупные куски;
- 20 чёрных оливок, желательно каламата;
- пита для подачи (по желанию).
Как приготовить греческий салат: пошагово
Осторожно смешайте все ингредиенты, стараясь не раскрошить фету ещё больше. Это ключевой момент — фета должна остаться крупными кусками, которые дают кремово-солёный акцент в каждом кусочке.
Приправьте салат чёрным молотым перцом и, по желанию, морской солью. Помните, что фета сама по себе довольно солёная, поэтому не переусердствуйте с солью — лучше сначала попробовать и только потом добавлять.
Подавайте сразу, пока помидоры сочные, а зелень свежая. Особенно вкусно этот салат сочетается с горячей питой, поджаренной на гриле, которую можно макать в масляно-лимонный сок, стёкший на дно миски.
Этот греческий салат идеален как самостоятельный летний обед или как гарнир к жареному мясу или рыбе. Он вегетарианский и отлично подойдёт для гостей, которые не едят мясо. Готовьте его непосредственно перед подачей — так он сохраняет максимум свежести и вкуса.
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