Греческий салат — это вся красота простой еды средиземноморского солнца: свежие помидоры, солёная фета и оливки. Этот рецепт готовится всего за 20 минут и не требует никакой варки.

Рецепт праздничного салата из капусты мы уже публиковали — а греческий салат требует совсем другого подхода: никакой заправки-майонеза, только лучшие ингредиенты и деликатное перемешивание.

Греческий салат — это классика средиземноморской кухни, где всё решают качественные продукты: спелые сочные помидоры, солёная фета, чёрные оливки каламата и свежая зелень. Когда он приготовлен из правильных ингредиентов, он воплощает всё лучшее, что есть в простой «еде солнца». Секрет удачного греческого салата — не перемешивать его слишком активно, чтобы фета осталась крупными кусочками.

Ингредиенты для греческого салата

450 мл лучших помидоров, очищенных от сердцевины и нарезанных кусочками;

1 красная луковица, нарезанная кусочками;

6 ст. ложек оливкового масла;

1 лимон, только сок;

по горсти листовой петрушки и мяты, оставленных целыми;

200 г качественной греческой феты, разломанной на крупные куски;

20 чёрных оливок, желательно каламата;

пита для подачи (по желанию).

Как приготовить греческий салат: пошагово

Осторожно смешайте все ингредиенты, стараясь не раскрошить фету ещё больше. Это ключевой момент — фета должна остаться крупными кусками, которые дают кремово-солёный акцент в каждом кусочке.

Приправьте салат чёрным молотым перцом и, по желанию, морской солью. Помните, что фета сама по себе довольно солёная, поэтому не переусердствуйте с солью — лучше сначала попробовать и только потом добавлять.

Подавайте сразу, пока помидоры сочные, а зелень свежая. Особенно вкусно этот салат сочетается с горячей питой, поджаренной на гриле, которую можно макать в масляно-лимонный сок, стёкший на дно миски.

Этот греческий салат идеален как самостоятельный летний обед или как гарнир к жареному мясу или рыбе. Он вегетарианский и отлично подойдёт для гостей, которые не едят мясо. Готовьте его непосредственно перед подачей — так он сохраняет максимум свежести и вкуса.

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