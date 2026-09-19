Грецький салат — це вся краса простої їжі середземноморського сонця: свіжі помідори, солона фета й оливки. Цей рецепт готується лише за 20 хвилин і не потребує жодного варіння.

Рецепт святкового салату з капусти ми вже публікували — а грецький салат потребує зовсім іншого підходу: жодної заправки-майонезу, лише найкращі інгредієнти й делікатне перемішування.

Грецький салат — це класика середземноморської кухні, де все вирішують якісні продукти: стиглі соковиті помідори, солона фета, чорні оливки каламата та свіжа зелень. Коли він приготований із правильних інгредієнтів, він уособлює все найкраще, що є у простій «їжі сонця». Секрет вдалого грецького салату — не перемішувати його занадто активно, щоб фета лишилася великими шматками.

Інгредієнти для грецького салату

450 мл найкращих помідорів, очищених від серцевини та нарізаних шматками;

1 червона цибулина, нарізана шматками;

6 ст. ложок оливкової олії;

1 лимон, тільки сік;

по жмені листя петрушки та м'яти, залишених цілими;

200 г якісної грецької фети, поламаної на великі шматки;

20 чорних оливок, бажано каламата;

піта до подачі (за бажанням).

Як приготувати грецький салат: покроково

Обережно змішайте всі інгредієнти разом, намагаючись не розкришити фету ще більше. Це ключовий момент — фета має лишитися великими шматками, які дають той самий кремовий солоний акцент у кожному шматочку.

Приправте салат чорним меленим перцем і, за бажанням, морською сіллю. Пам'ятайте, що сама фета вже доволі солона, тож не перестарайтеся із сіллю — краще спершу скуштувати і лише потім додавати.

Подавайте одразу, поки помідори соковиті, а зелень — свіжа. Особливо смачно цей салат смакує з гарячою пітою, підсмаженою на грилі, яку можна вмочати в олійно-лимонний сік, що зібрався на дні миски.

Цей легкий грецький салат ідеальний як самостійна літня вечеря або гарнір до смаженого м'яса чи риби. Він вегетаріанський, тому чудово підійде і для гостей, які не їдять м'ясо. Готуйте його безпосередньо перед подачею — так він зберігає максимум свіжості та смаку.

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