Тефтелі в кисло-солодкому соусі з ананасом і перцем — простий спосіб урізноманітнити звичну вечерю. Рецепт готується на одній сковороді приблизно за 45 хвилин і виходить соковитим навіть із нежирного м'яса.

Рецепт тефтелів з курятини у вершковому соусі ми вже публікували — а ці тефтелі готуються зовсім інакше: у кисло-солодкому соусі з ананасом і перцем вони виходять соковитими, ароматними й трохи несподіваними. Страва збирається на одній сковороді приблизно за 45 хвилин, тож чудово підходить для будньої вечері.

Інгредієнти для тефтелів

приблизно 900 г фаршу з індички (можна взяти курячий);

приблизно 70 г вівсяних пластівців або панірувальних сухарів;

1 велике яйце;

1 ч. ложка сушеного орегано;

1/2 ч. ложки солі;

1/2 ч. ложки меленого чорного перцю;

олія для смаження;

1 біла цибулина;

1 червоний болгарський перець;

1 склянка (приблизно 200 г) шматочків консервованого ананаса;

1,5 склянки (приблизно 360 мл) ананасового соку;

1/4 склянки (приблизно 60 мл) соєвого соусу;

1/4 склянки (приблизно 60 мл) кетчупу;

3 ст. ложки рисового оцту;

2 ст. ложки кленового сиропу або меду;

1 ст. ложка кукурудзяного крохмалю;

1/4 склянки дрібно нарізаної зеленої цибулі (для подачі).

Як приготувати тефтелі: покроково

Спочатку приготуйте соус: в окремій мисці збийте вінчиком ананасовий сік, соєвий соус, кетчуп, рисовий оцет, кленовий сироп (або мед) і кукурудзяний крохмаль. Відставте вбік.

Для тефтелів змішайте у великій мисці фарш, вівсяні пластівці, яйце, орегано, сіль і перець. Вимішуйте лопаткою або руками, поки все добре не з'єднається, потім сформуйте приблизно 26 невеликих кульок.

Розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні й змастіть дно олією. Обсмажуйте тефтелі партіями до золотистої скоринки з обох боків, потім перекладіть на велику тарілку.

Додайте ще трохи олії, викладіть цибулю та болгарський перець і пасеруйте 4–5 хвилин до легкого золотистого відтінку. Додайте шматочки ананаса, ще раз перемішайте соус і влийте його в сковороду. Поверніть підрум'янені тефтелі, обережно перемішайте й доведіть до кипіння.

Накрийте кришкою й тушкуйте на повільному вогні близько 10 хвилин. Подавайте, посипавши зеленою цибулею, разом із рисом.

Готові тефтелі зручно зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів або заморозити після повного охолодження на строк до 3 місяців. Подавати їх можна не лише з рисом, а й з локшиною, тушкованими овочами чи як закуску на шпажках. Якщо хочете запекти кульки замість смаження, розігрійте аерофритюрницю приблизно до 190 °C і готуйте 10 хвилин, струшуючи на середині часу.

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