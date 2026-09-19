Рецепт тефтелів з курятини у вершковому соусі ми вже публікували — а ці тефтелі готуються зовсім інакше: у кисло-солодкому соусі з ананасом і перцем вони виходять соковитими, ароматними й трохи несподіваними. Страва збирається на одній сковороді приблизно за 45 хвилин, тож чудово підходить для будньої вечері.
Інгредієнти для тефтелів
- приблизно 900 г фаршу з індички (можна взяти курячий);
- приблизно 70 г вівсяних пластівців або панірувальних сухарів;
- 1 велике яйце;
- 1 ч. ложка сушеного орегано;
- 1/2 ч. ложки солі;
- 1/2 ч. ложки меленого чорного перцю;
- олія для смаження;
- 1 біла цибулина;
- 1 червоний болгарський перець;
- 1 склянка (приблизно 200 г) шматочків консервованого ананаса;
- 1,5 склянки (приблизно 360 мл) ананасового соку;
- 1/4 склянки (приблизно 60 мл) соєвого соусу;
- 1/4 склянки (приблизно 60 мл) кетчупу;
- 3 ст. ложки рисового оцту;
- 2 ст. ложки кленового сиропу або меду;
- 1 ст. ложка кукурудзяного крохмалю;
- 1/4 склянки дрібно нарізаної зеленої цибулі (для подачі).
Як приготувати тефтелі: покроково
Спочатку приготуйте соус: в окремій мисці збийте вінчиком ананасовий сік, соєвий соус, кетчуп, рисовий оцет, кленовий сироп (або мед) і кукурудзяний крохмаль. Відставте вбік.
Для тефтелів змішайте у великій мисці фарш, вівсяні пластівці, яйце, орегано, сіль і перець. Вимішуйте лопаткою або руками, поки все добре не з'єднається, потім сформуйте приблизно 26 невеликих кульок.
Розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні й змастіть дно олією. Обсмажуйте тефтелі партіями до золотистої скоринки з обох боків, потім перекладіть на велику тарілку.
Додайте ще трохи олії, викладіть цибулю та болгарський перець і пасеруйте 4–5 хвилин до легкого золотистого відтінку. Додайте шматочки ананаса, ще раз перемішайте соус і влийте його в сковороду. Поверніть підрум'янені тефтелі, обережно перемішайте й доведіть до кипіння.
Накрийте кришкою й тушкуйте на повільному вогні близько 10 хвилин. Подавайте, посипавши зеленою цибулею, разом із рисом.
Готові тефтелі зручно зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів або заморозити після повного охолодження на строк до 3 місяців. Подавати їх можна не лише з рисом, а й з локшиною, тушкованими овочами чи як закуску на шпажках. Якщо хочете запекти кульки замість смаження, розігрійте аерофритюрницю приблизно до 190 °C і готуйте 10 хвилин, струшуючи на середині часу.
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