Доплаты для пенсионеров в Киевской области могут получить те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе. В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие категории имеют право на государственную социальную помощь по уходу и какие документы для этого нужны.

Доплаты к пенсии в Киевской области назначают тем, кто нуждается в постоянном постороннем уходе. Государственная социальная помощь по уходу выплачивается по постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2005 года № 261.

Кто может получить помощь по уходу

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на выплату имеют граждане, постоянно проживающие в Украине, иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в стране, а также беженцы и граждане Польши.

Среди пенсионеров помощь по уходу получают лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также II и III групп — если они одинокие и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такие доплаты для пенсионеров в Киевской области назначают и одиноким пенсионерам за выслугу лет, которым уход необходим по заключению ВКК.

Кто еще имеет право на выплату

На доплату могут рассчитывать одинокие малообеспеченные лица, чей среднемесячный доход за последние 6 месяцев не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных. Условие — потребность в постоянном постороннем уходе по заключению ВКК и наличие пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Отдельное право имеют одинокие лица, которым исполнилось 80 лет. Им помощь назначают при наличии заключения ВКК о потребности в уходе и получаемой пенсии.

Как оформить помощь по уходу

Для назначения выплаты нужно подать заявление установленного образца, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Дополнительно могут потребоваться декларация о доходах, заключение ВКК о потребности в уходе, а для недееспособных лиц — решение суда и решение о назначении опекуна.

Документы подают в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства в Киевской области или через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Киевской области: Пенсионный фонд назвал условия получения.

Также Politeka сообщала, Киевскую область накроют затяжные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.