Правила ТЦК і повістки для військовозобов'язаних знову породили чимало запитань. Ідеться про ситуацію, коли чоловік отримав лист від ТЦК, але вирішив його просто не забирати з пошти — і в цьому його головна помилка.
Про те, чому ігнорування повістки — дуже погана ідея, докладно розповіли юристи: відповіді на найпоширеніші запитання зібрав портал RadioTrek. Подробиці наводить «Телеграф».
Як надсилають повістки поштою
Мобілізація в Україні має чіткі правила оповіщення. Влітку 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. У документі мають бути вказані дані військовозобов'язаного, адреса, мета виклику, дата, час і місце явки, а також підпис керівника ТЦК.
Що відбувається, якщо людини немає вдома
Поштовий оператор зобов'язаний передати лист адресату особисто. Якщо людини немає вдома, їй залишають повідомлення про необхідність забрати лист у відділенні. На те, щоб отримати лист, у військовозобов'язаного є лише кілька днів.
Чому ігнорування не звільняє від відповідальності
Якщо людина так і не забирає лист, документ повертається відправнику — тобто до ТЦК — із відповідною позначкою пошти. Закон передбачає: повернена повістка з такою відміткою може вважатися належним повідомленням людини про виклик до ТЦК.
Які наслідки загрожують
Далі ігнорування сповіщення не минає безслідно. Залежно від обставин може йтися про адміністративну відповідальність, а в разі умисного ухилення від мобілізації — і про кримінальну.
Що робити, якщо прийшло повідомлення про лист
Юристи радять не ховатися від поштових сповіщень: навіть якщо лист прийшов на стару адресу, краще з'ясувати його зміст. Явка за викликом ТЦК у вказаний у документі час дозволяє уникнути автоматичного визнання повістки врученою та подальших санкцій.
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