Государственная программа «СвітлоДІМ» компенсирует многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч гривен на аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Рассказываем, кто может получить деньги и как подать заявку.

Государственные грантовые программы в Украине охватывают всё больше сфер — теперь многоквартирные дома могут получить от государства от 100 до 300 тысяч гривен на аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Деньги предоставляют в рамках программы «СвітлоДІМ».

Программу «СвітлоДІМ» реализуют Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и банками-партнёрами, сообщает «Соцпортал» со ссылкой на данные Минрегиона. Официальное название услуги в «Дії» — «Помощь многоквартирным домам».

По последним данным, государство уже профинансировало 2692 дома на общую сумму почти 680 млн грн. Всего было подано более 4641 заявки, а к программе присоединились 11 банков.

Часть заявок комиссия отклонила, однако после доработки документов их можно подать повторно. Поставщикам оборудования уже перечислено более 600 млн грн в качестве оплаты.

Размер государственной помощи составляет от 100 до 300 тысяч гривен на один дом и зависит от характеристик здания. Средства предназначены для общедомовых нужд, в частности для обеспечения работы лифтов, насосов водоснабжения и отопления во время отключений электроэнергии.

Чаще всего участники программы выбирают аккумуляторы, инверторы и блоки управления батареями. Это оборудование обеспечивает автономность дома без постоянной потребности в топливе.

Кто может получить деньги

Программа рассчитана на многоквартирные дома, в том числе те, где создано ОСМД. Получателем выступает дом в лице его совладельцев, поэтому деньги направляются не конкретной семье, а на общедомовые нужды всего дома.

Как подать заявку

Заявку подают онлайн через официальный сайт программы «СвітлоДІМ», воспользовавшись электронным кабинетом на портале «Дія». Условия получения помощи также опубликованы на официальной странице услуги в «Дії». Заявление готовит уполномоченное лицо дома — руководитель ОСМД или управляющий.

Другая программа — «ГрінДІМ»

Для многоквартирных домов действует также программа «ГрінДІМ» Фонда энергоэффективности. Она предусматривает большие гранты: до 4 млн грн на солнечную электростанцию или установку для хранения энергии, до 2 млн грн на тепловой насос и до 1 млн грн на генератор.

Однако приём новых заявок по «ГрінДІМ» временно приостановлен ещё с 3 апреля, поскольку выделенные 100 млн грн ресурса были полностью исчерпаны. Рассмотрение ранее поданных, но ещё не одобренных заявок возобновят после поступления нового финансирования.

Поэтому дома, которые хотят повысить автономность электроснабжения, сейчас могут рассчитывать именно на «СвітлоДІМ» — эта программа продолжает принимать заявки через «Дію».

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