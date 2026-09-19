Дизельное топливо в Украине вплотную приблизилось к психологической отметке 100 гривен за литр. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, преодолеет ли цена этот рубеж и что сдерживает рост.

Цены на топливо в Украине снова на пороге новых рекордов: дизельное топливо вплотную приблизилось к психологической отметке 100 гривен за литр, и вероятность того, что в ближайшее время она будет преодолена, очень высока.

О ситуации на рынке топлива и возможном подорожании дизеля и бензина в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. По его словам, цена на самом деле уже должна была быть выше, однако рост пока сдерживается на фоне консультаций правительства с участниками рынка.

Почему топливо дорожает в Украине и в мире

Главная причина роста — рекордные котировки для всей нефтяной отрасли за всю историю. На этой неделе рекорд достиг 1644 долларов за тонну нефти, а позавчера был зафиксирован исторический максимум стоимости бензина — 1377 долларов за тонну. Это толкает цены вверх по всему миру.

«Цены летят вверх повсюду. В Германии рекордные цены — 2,5 евро. Во Франции начались перебои на заправках, не хватает дизельного топлива. В Америке уже обсуждают запрет экспорта дизельного топлива, потому что цена в отдельных штатах уже больше восьми долларов за галлон», — рассказал Куюн.

Дизель держится на 99,90 грн, а бензин — у потолка

Сейчас цены на дизтопливо «поставили на паузу» в надежде, что мировая цена развернется. Последние два дня она действительно немного просела, но расчетная стоимость все равно указывает на потенциал дальнейшего роста — и пока это выше 100 гривен. Компании не хотят пересекать эту отметку, поэтому дизель держится на уровне 99,90 грн.

Что касается бензина, то, по оценке эксперта, 92 гривны за литр — это фактически потолок для этой марки. «Выше он, я думаю, расти уже не должен. Сейчас, тем более, если мировой рынок немного затихнет, дальше цена не должна идти», — пояснил Сергей Куюн.

Работают ли АЗС в убыток

Ситуация различается в зависимости от сети. Крупные национальные компании имеют запас более дешевого топлива и могут смешивать его с дорогими новыми поступлениями, поэтому балансируют около безубыточности. Малые же компании запасов не имеют: оптом покупают сегодня по 96–97 гривен, а продают по 98–99 гривен. Наценка составляет 1–2 гривны, тогда как только расходы заправок — 3 гривны на литр. Таким образом, на каждом литре малый оператор теряет около 1 гривны.

Что советует эксперт водителям

До конца осени цены будут зависеть прежде всего от развития событий на Ближнем Востоке, поэтому прогнозировать их сложно. Вместо этого Сергей Куюн советует делать запас топлива — «кто какой может». Это касается и обычных водителей, и муниципалитетов, территориальных громад и промышленных потребителей.

Причина — россияне наращивают удары по топливному сектору Украины и ищут слабые места, чтобы парализовать поставки. Чтобы на случай разрушения какого-то канала поставки продержаться неделю-две до восстановления поставок, нужен запас. «И это не просто трата денег: топливо все равно будет использовано, оно не испортится», — подчеркнул эксперт.

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