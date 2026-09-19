Держава повністю оплачує навчання в автошколі для ветеранів, чинних військових та членів їхніх родин, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату. Програму фінансує Міністерство у справах ветеранів, а підготовка триває 11 тижнів на спеціально переобладнаних машинах із ручним керуванням.

Атаки на військові об'єкти — не єдина новина, що стосується захисників: держава тепер повністю оплачує навчання в автошколі для ветеранів, чинних військових та членів їхніх родин за умови, що вони мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату. Відповідну програму фінансує Міністерство у справах ветеранів.

Як повідомляє інтернет-видання «Час-Дій», готуватимуть курсантів на спеціально переобладнаних автомобілях із ручним керуванням, а весь процес підготовки триватиме 11 тижнів. Практичний іспит після навчання також складатимуть на автівці з ручним керуванням — одразу після нього водій зможе отримати посвідчення.

Хто може розраховувати на безкоштовні права

Програма працює згідно з урядовою постановою № 432. Ключова вимога — наявність інвалідності, пов'язаної з опорно-руховим апаратом. До пільгових категорій належать:

звільнені зі служби ветерани війни;

чинні військові ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, співробітники СБУ, ТрО, поліцейські та рятувальники ДСНС, які безпосередньо захищали Україну;

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та їхні рідні;

родини загиблих чи померлих захисників і ветеранів;

учасники Революції Гідності, які отримали ушкодження.

Де проходять заняття

За 11 тижнів учні відслухають 64 години теорії та відкатають 40 годин практики. Фінальний етап — іспит у сервісному центрі МВС. Спеціалізовані автошколи, які пропонують навчання на машинах із ручним керуванням, зараз доступні у шести регіонах: Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Як оформити безкоштовне навчання

Щоб запустити процес оплати курсу з держбюджету, найперше слід звернутися до місцевого управління соціального захисту — за місцем реєстрації або фактичного проживання. Там спеціалісти допоможуть укласти тристоронній договір між вами, обраною автошколою та державою.

Заяву можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді. До неї додають пакет документів (оригінали та копії):

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує пільгу (посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни);

довідка про безпосередню участь в обороні країни;

індивідуальна програма реабілітації (якщо інвалідність отримана внаслідок війни);

медична довідка, що дозволяє керувати транспортом;

для членів родини — свідоцтво про шлюб або народження.

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