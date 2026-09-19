Атаки на військові об'єкти — не єдина новина, що стосується захисників: держава тепер повністю оплачує навчання в автошколі для ветеранів, чинних військових та членів їхніх родин за умови, що вони мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату. Відповідну програму фінансує Міністерство у справах ветеранів.
Як повідомляє інтернет-видання «Час-Дій», готуватимуть курсантів на спеціально переобладнаних автомобілях із ручним керуванням, а весь процес підготовки триватиме 11 тижнів. Практичний іспит після навчання також складатимуть на автівці з ручним керуванням — одразу після нього водій зможе отримати посвідчення.
Хто може розраховувати на безкоштовні права
Програма працює згідно з урядовою постановою № 432. Ключова вимога — наявність інвалідності, пов'язаної з опорно-руховим апаратом. До пільгових категорій належать:
- звільнені зі служби ветерани війни;
- чинні військові ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, співробітники СБУ, ТрО, поліцейські та рятувальники ДСНС, які безпосередньо захищали Україну;
- люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та їхні рідні;
- родини загиблих чи померлих захисників і ветеранів;
- учасники Революції Гідності, які отримали ушкодження.
Де проходять заняття
За 11 тижнів учні відслухають 64 години теорії та відкатають 40 годин практики. Фінальний етап — іспит у сервісному центрі МВС. Спеціалізовані автошколи, які пропонують навчання на машинах із ручним керуванням, зараз доступні у шести регіонах: Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Як оформити безкоштовне навчання
Щоб запустити процес оплати курсу з держбюджету, найперше слід звернутися до місцевого управління соціального захисту — за місцем реєстрації або фактичного проживання. Там спеціалісти допоможуть укласти тристоронній договір між вами, обраною автошколою та державою.
Заяву можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді. До неї додають пакет документів (оригінали та копії):
- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує пільгу (посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни);
- довідка про безпосередню участь в обороні країни;
- індивідуальна програма реабілітації (якщо інвалідність отримана внаслідок війни);
- медична довідка, що дозволяє керувати транспортом;
- для членів родини — свідоцтво про шлюб або народження.
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