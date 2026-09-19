Квартири в Івано-Франківській області дорожчають, а витрати на життя тут зростають. Попри це регіон поступово посилює власну медичну систему завдяки підтримці міжнародних партнерів. Цього тижня медичні заклади Прикарпаття отримали від чеських партнерів нову партію гуманітарної допомоги, яка має зміцнити роботу лікарень.

Вантаж спрямували для закладів охорони здоров’я області, які відіграють ключову роль у наданні медичної допомоги населенню. Така міжнародна співпраця допомагає лікарням закривати нагальні потреби в умовах зростання навантаження на систему охорони здоров’я. Отримане устаткування й витратні матеріали дозволять медикам працювати стабільніше та ефективніше.

Передачу вантажу 17 вересня здійснили очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та її заступниця Людмила Сірко. Як повідомляє регіональне видання MEGA з посиланням на Івано-Франківську ОВА, загальна вартість переданої гуманітарної допомоги сягає майже 200 тисяч євро. Це одна з найбільших партій підтримки для лікарень регіону за останні тижні.

Що саме отримали лікарні

До вантажу, який уже доправили в область, увійшли кілька категорій необхідних речей для медичних установ. Усе передане розподілять між лікарнями, які найбільше потребують підтримки. Пріоритетом стали і захист персоналу, і оснащення, потрібне для лікування пацієнтів.

засоби індивідуального захисту для медичного персоналу;

медичне обладнання, необхідне для діагностики та лікування хворих;

медикаменти та витратні матеріали для безперебійної роботи лікарень.

В обласній військовій адміністрації підкреслюють, що координація дій керівництва ОВА сприяє посиленню спроможностей медичних установ у складних умовах сьогодення. Така підтримка закриває нагальні потреби лікарень і формує запас для стабільної роботи закладів охорони здоров’я. В ОВА також нагадують, що партнерські зв’язки з чеською стороною діють уже не перший рік.

Передані засоби захисту, обладнання та медикаменти дозволять медичним закладам регіону безперебійно працювати й надавати якісну допомогу пацієнтам. Завдяки таким крокам Івано-Франківська ОВА демонструє відповідальне ставлення до забезпечення системи охорони здоров’я в області. Медики отримують ресурси, які безпосередньо впливають на якість лікування в громадах.

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