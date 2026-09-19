Квартиры в Ивано-Франковской области дорожают, и расходы на жизнь здесь растут. Несмотря на это регион постепенно усиливает собственную медицинскую систему благодаря поддержке международных партнеров. На этой неделе медицинские учреждения Прикарпатья получили от чешских партнеров новую партию гуманитарной помощи, которая должна укрепить работу больниц.

Груз направили для учреждений здравоохранения области, которые играют ключевую роль в оказании медицинской помощи населению. Такое международное сотрудничество помогает больницам закрывать насущные потребности в условиях растущей нагрузки на систему здравоохранения. Полученное оборудование и расходные материалы позволят медикам работать стабильнее и эффективнее.

Передачу груза 17 сентября осуществили глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук и ее заместитель Людмила Сирко. Как сообщает региональное издание MEGA со ссылкой на Ивано-Франковскую ОВА, общая стоимость переданной гуманитарной помощи достигает почти 200 тысяч евро. Это одна из крупнейших партий поддержки для больниц региона за последние недели.

Что именно получили больницы

В груз, который уже доставили в область, вошли несколько категорий необходимых вещей для медицинских учреждений. Все переданное распределят между больницами, которые больше всего нуждаются в поддержке. Приоритетом стали и защита персонала, и оснащение, необходимое для лечения пациентов.

средства индивидуальной защиты для медицинского персонала;

медицинское оборудование, необходимое для диагностики и лечения больных;

медикаменты и расходные материалы для бесперебойной работы больниц.

В областной военной администрации подчеркивают, что координация действий руководства ОВА способствует усилению возможностей медицинских учреждений в сложных условиях нынешнего времени. Такая поддержка закрывает насущные потребности больниц и формирует запас для стабильной работы учреждений здравоохранения. В ОВА также напоминают, что партнерские связи с чешской стороной действуют уже не первый год.

Переданные средства защиты, оборудование и медикаменты позволят медицинским учреждениям региона бесперебойно работать и оказывать качественную помощь пациентам. Благодаря таким шагам Ивано-Франковская ОВА демонстрирует ответственное отношение к обеспечению системы здравоохранения в области. Медики получают ресурсы, которые напрямую влияют на качество лечения в общинах.

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