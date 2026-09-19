Атаки на военные объекты — не единственная новость, которая касается защитников: государство теперь полностью оплачивает обучение в автошколе для ветеранов, действующих военных и членов их семей при условии, что они имеют инвалидность с нарушением опорно-двигательного аппарата. Соответствующую программу финансирует Министерство по делам ветеранов.
Как сообщает интернет-издание «Час-Дій», готовить курсантов будут на специально переоборудованных автомобилях с ручным управлением, а весь процесс подготовки продлится 11 недель. Практический экзамен после обучения также будут сдавать на машине с ручным управлением — сразу после него водитель сможет получить удостоверение.
Кто может рассчитывать на бесплатные права
Программа работает согласно правительственному постановлению № 432. Ключевое требование — наличие инвалидности, связанной с опорно-двигательным аппаратом. К льготным категориям относятся:
- уволенные со службы ветераны войны;
- действующие военные ВСУ, Нацгвардии, пограничники, сотрудники СБУ, ТрО, полицейские и спасатели ГСЧС, которые непосредственно защищали Украину;
- люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, и их родные;
- семьи погибших или умерших защитников и ветеранов;
- участники Революции Достоинства, которые получили повреждения.
Где проходят занятия
За 11 недель ученики прослушают 64 часа теории и наездят 40 часов практики. Финальный этап — экзамен в сервисном центре МВД. Специализированные автошколы, которые предлагают обучение на машинах с ручным управлением, сейчас доступны в шести регионах: Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Как оформить бесплатное обучение
Чтобы запустить процесс оплаты курса из госбюджета, прежде всего следует обратиться в местное управление социальной защиты — по месту регистрации или фактического проживания. Там специалисты помогут заключить трехсторонний договор между вами, выбранной автошколой и государством.
Заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. К нему прилагают пакет документов (оригиналы и копии):
- паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
- документ, подтверждающий льготу (удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны);
- справка о непосредственном участии в обороне страны;
- индивидуальная программа реабилитации (если инвалидность получена вследствие войны);
- медицинская справка, разрешающая управлять транспортом;
- для членов семьи — свидетельство о браке или рождении.
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