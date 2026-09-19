С 2027 года максимальная пенсия в Украине может вырасти почти на 3 тысячи гривен. Повышение связано с обновлением прожиточного минимума, который определяет верхнюю границу выплат.

Доплаты к пенсии в Украине готовят новый этап роста: с 2027 года верхняя граница пенсионных выплат может подняться почти на 3 тысячи гривен. Об этом сообщает «Первый деловой».

По действующим нормам максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам, установленным для нетрудоспособных лиц. Поэтому каждое повышение этого социального стандарта автоматически увеличивает верхнюю границу выплат — отдельное решение для «максимальной» категории не требуется.

Повышение коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто уже получает выплаты на уровне максимально допустимых, — то есть имел высокие официальные доходы и значительный страховой стаж. Речь идет об ограниченной группе, ведь большинство украинцев получает значительно меньшие суммы.

В Пенсионном фонде подчеркивают: повышение верхней границы не отменяет и не заменяет ежегодную индексацию, которая проводится отдельно. Однако обновление социальных стандартов позволит увеличить выплаты и нынешним получателям максимальной пенсии, и тем, кто будет выходить на пенсию после изменения формулы расчета.

Кого коснется повышение

Изменение показателя закладывается в долгосрочные бюджетные планы, поэтому это повышение называют одним из самых ощутимых в ближайшие годы. Для остальных пенсионеров выплаты будут пересматриваться в рамках обычной индексации — по отдельной процедуре, а не через поднятие верхней границы.

Точная сумма новой максимальной пенсии станет известна после того, как правительство утвердит обновленный прожиточный минимум на 2027 год. Именно от этого показателя будет зависеть, насколько вырастет порог для самых высоких выплат.

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