З 2027 року максимальна пенсія в Україні може зрости майже на 3 тисячі гривень. Підвищення пов'язане з оновленням прожиткового мінімуму, який визначає верхню межу виплат.

Доплати до пенсії в Україні готують новий етап зростання: з 2027 року верхня межа пенсійних виплат може піднятися майже на 3 тисячі гривень. Про це повідомляє «Перший бізнесовий».

За чинними нормами максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам, встановленим для осіб, які втратили працездатність. Саме тому кожне підвищення цього соціального стандарту автоматично збільшує верхню межу виплат — жодне окреме рішення для «максимальної» категорії не потрібне.

Підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто вже отримує виплати на рівні максимально дозволених, — тобто мав високі офіційні доходи та значний страховий стаж. Йдеться про обмежену групу, адже більшість українців отримує значно нижчі суми.

У Пенсійному фонді наголошують: підвищення верхньої межі не скасовує і не замінює щорічну індексацію, яка проводиться окремо. Однак оновлення соціальних стандартів дозволить збільшити виплати і нинішнім отримувачам максимальної пенсії, і тим, хто виходитиме на пенсію після зміни формули розрахунку.

Кого торкнеться підвищення

Зміна показника закладається у довгострокові бюджетні плани, тож це підвищення називають одним із найвідчутніших у найближчі роки. Для решти пенсіонерів виплати переглядатимуться в межах звичайної індексації — за окремою процедурою, а не через підняття верхньої межі.

Точну суму нової максимальної пенсії буде відомо після того, як уряд затвердить оновлений прожитковий мінімум на 2027 рік. Саме від цього показника залежатиме, на скільки зросте поріг для найвищих виплат.

Раніше Politeka повідомляла, чорнобильські доплати до пенсії: у Кабміні розповіли, кого можуть позбавити виплат.

Також Politeka повідомляла, доплати до пенсії: у ПФУ розповіли, хто та як може отримати додаткові гроші.