Сезонне здешевлення овочів на Рівненщині не зупинило загальну інфляцію: попри нижчі ціни на городню продукцію, споживчий кошик у регіоні подорожчав.

Ціни на продукти у Рівненській області цього сезону поводяться несподівано: овочі на ринках і в магазинах регіону суттєво подешевшали, однак загальну інфляцію це зупинити не змогло. Про такий «розрив» у динаміці цін повідомляє видання ПроРівне з посиланням на дані статистики.

Головний позитив для покупців — сезонний урожай. Після масового збору на ринках Рівненщини традиційно дешевшають картопля, морква, буряк, капуста та цибуля — усе, що входить до борщового набору. Саме овочі стали категорією, яка потягнула ціни вниз і дозволила економити на щоденних покупках.

Однак здешевлення городньої продукції не перекрило зростання в решті сегментів. У серпні річна інфляція в Україні прискорилася до 8,1%, про що повідомляв Держстат. На Рівненщині ситуація повторює загальноукраїнську тенденцію: дорожчають окремі продовольчі товари, непродовольча група, пальне та послуги.

Основними драйверами зростання залишаються перебудова логістики й вартість пального, а також підвищення тарифів на комунальні й адміністративні послуги. Тому навіть сезонного спаду цін на овочі недостатньо, щоб компенсувати загальне подорожчання споживчого кошика.

Що це означає для сімейного бюджету

Вересень — найкращий час для зимових заготівель: картоплю, моркву та буряк вигідно купувати саме зараз, поки ціни сезонно низькі. Водночас на цукор, олію, яйця та молочну продукцію вартість лишається під тиском, тож сімейні витрати краще планувати з урахуванням подальшого помірного зростання цін.

Варто порівнювати ціни між ринками й супермаркетами: у вересні різниця у вартості сезонних овочів між торговими точками може бути відчутною, тож вигідніша закупка реально економить бюджет на тлі загального подорожчання.

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