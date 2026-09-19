Сезонное удешевление овощей на Ровенщине не остановило общую инфляцию: несмотря на более низкие цены на огородную продукцию, потребительская корзина в регионе подорожала.

Цены на продукты в Ровенской области в этом сезоне ведут себя неожиданно: овощи на рынках и в магазинах региона заметно подешевели, однако общую инфляцию это остановить не смогло. О таком «разрыве» в динамике цен сообщает издание ПроРивне со ссылкой на данные статистики.

Главный позитив для покупателей — сезонный урожай. После массового сбора на рынках Ровенщины традиционно дешевеют картофель, морковь, свекла, капуста и лук — все, что входит в борщевой набор. Именно овощи стали категорией, которая потянула цены вниз и позволила экономить на ежедневных покупках.

Однако удешевление огородной продукции не перекрыло рост в остальных сегментах. В августе годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,1%, о чем сообщал Госстат. На Ровенщине ситуация повторяет общеукраинскую тенденцию: дорожают отдельные продовольственные товары, непродовольственная группа, топливо и услуги.

Основными драйверами роста остаются перестройка логистики и стоимость топлива, а также повышение тарифов на коммунальные и административные услуги. Поэтому даже сезонного снижения цен на овощи недостаточно, чтобы компенсировать общее удорожание потребительской корзины.

Что это значит для семейного бюджета

Сентябрь — лучшее время для зимних заготовок: картофель, морковь и свеклу выгодно покупать именно сейчас, пока цены сезонно низкие. В то же время на сахар, масло, яйца и молочную продукцию стоимость остается под давлением, поэтому семейные расходы лучше планировать с учетом дальнейшего умеренного роста цен.

Стоит сравнивать цены между рынками и супермаркетами: в сентябре разница в стоимости сезонных овощей между торговыми точками может быть ощутимой, поэтому более выгодная закупка реально экономит бюджет на фоне общего удорожания.

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