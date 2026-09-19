Переоформление ООО аннулирует бронирование работника, но сам период без отсрочки не является нарушением — юрист объяснил, за что ТЦК может выписать штраф до 25 500 гривен.

Права военнообязанных при бронировании снова в эпицентре споров — юрист объяснил, грозит ли штраф ТЦК за период, когда бронирование временно аннулировалось из-за переоформления работника на новое ООО.

Переоформление компании с одного ООО на другое — довольно распространенная ситуация, которая часто пугает работников: вместе со сменой юридического лица исчезает и их бронирование. Но, как пояснил юрист Владислав Дерій в комментарии, который цитирует Новини.LIVE, сам по себе период без бронирования не является правонарушением и оснований для штрафа не дает.

Штрафует ли ТЦК за временное отсутствие бронирования

Ключевая норма содержится в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»: бронирование — это право работодателя, а не его обязанность. Поэтому временная потеря отсрочки из-за юридических изменений на предприятии не влечет административной ответственности. Терцентр комплектования не может выписать штраф лишь за то, что человек несколько недель находился без действующей брони.

В то же время переходный этап на работе не освобождает военнообязанного от личной ответственности за соблюдение правил воинского учета. Если во время проверки выяснится, что человек не обновил персональные данные или проигнорировал повестку, — вот тогда наступают реальные последствия.

За что на самом деле грозит штраф до 25 500 гривен

Статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает: в период действия военного положения игнорирование вызова в ТЦК карается штрафом от 8 500 до 25 500 гривен. Отдельно постановление Кабмина № 1487 обязывает становиться на учет в местном ТЦК и сообщать об изменении фактического места жительства в семидневный срок. За необновление адреса также могут открыть административное производство.

Отдельный риск — постановление Кабмина № 560, по которому отправленная по почте повестка считается надлежащим образом врученной, даже если письмо вернулось назад из-за отсутствия человека по указанному адресу. Пропущенная дата явки дает ТЦК основания открыть производство и объявить военнообязанного в розыск.

Как действовать при переоформлении ООО, чтобы не получить штраф

Убедитесь, что все персональные данные в воинском учете актуальны.

Если сменили место жительства — сообщите ТЦК в течение семи дней.

Реагируйте на повестки и вызовы, даже если находитесь без бронирования.

Храните письменные подтверждения перехода между ООО — они станут аргументом в случае вопросов.

Еще один важный вопрос — обязан ли работодатель компенсировать штраф, выписанный работнику. Юрист подчеркивает: нет. Ответственность по статье 210-1 КУоАП является исключительно личной ответственностью гражданина перед государством, а Трудовой кодекс Украины не содержит нормы об обязательной компенсации. Руководитель может покрыть расходы только добровольно, оформив это как материальную помощь.

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