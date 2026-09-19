Мобилизация в Украине: окончание отсрочки — из-за завершения учебы или потери права на нее — не означает автоматического объявления военнообязанного в розыск. Юристы объяснили, при каких условиях ТЦК и СП могут инициировать такой статус.

Мобилизация в Украине и правила воинского учета снова напоминают о важном нюансе: окончание отсрочки не означает автоматического объявления в розыск. Как сообщает ТСН со ссылкой на юристов, такой статус присваивают только в случае нарушения правил воинского учета.

По словам правозащитников, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право инициировать розыск только после того, как будет установлен факт нарушения правил воинского учета. При этом объявление в розыск не является первым шагом в такой процедуре.

Сначала в отношении военнообязанного должны зафиксировать нарушение и наложить административный штраф. Если человек не выполнит требование о его уплате, ТЦК может начать процедуру объявления в розыск.

За что чаще всего объявляют в розыск

Юристы перечисляют самые распространенные основания, по которым военнообязанного могут объявить в розыск:

отсутствие на воинском учете в своем ТЦК и СП;

игнорирование повесток, в частности для уточнения военно-учетных данных;

отсутствие в ТЦК актуальной информации о месте проживания или документально подтвержденных оснований для отсрочки.

Отдельно юристы обращают внимание: после завершения учебы или потери права на отсрочку статус «в розыске» в приложении «Резерв+» автоматически не появляется.

Как не оказаться в розыске: что сделать после завершения отсрочки

Чтобы избежать объявления в розыск, после завершения учебы или потери права на отсрочку стоит самостоятельно явиться в свой ТЦК и СП. Там нужно уточнить военно-учетные данные и сообщить актуальное место проживания. Если прежнее основание для отсрочки уже не подтверждается документами — подайте новые документы, чтобы в ТЦК не рассматривали вас как лицо, нарушившее воинский учет.

То есть сам факт завершения учебы или окончания срока отсрочки не означает автоматического объявления лица в розыск. Решающим остается наличие зафиксированного нарушения требований воинского учета.

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