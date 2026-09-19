Мобілізація в Україні: завершення відстрочки — через закінчення навчання чи втрату права на неї — не означає автоматичного оголошення військовозобов'язаного в розшук. Юристи пояснили, за яких умов ТЦК та СП можуть ініціювати такий статус.

Мобілізація в Україні та правила військового обліку знову нагадують про важливий нюанс: завершення відстрочки не означає автоматичного оголошення в розшук. Як повідомляє ТСН з посиланням на юристів, такий статус надають лише у разі порушення правил військового обліку.

За словами правозахисників, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право ініціювати розшук лише після того, як буде встановлено факт порушення правил військового обліку. Водночас оголошення в розшук не є першим кроком у такій процедурі.

Спочатку щодо військовозобов'язаного мають зафіксувати порушення та накласти адміністративний штраф. Якщо людина не виконає вимогу про його сплату, ТЦК може розпочати процедуру оголошення у розшук.

За що найчастіше оголошують у розшук

Юристи перелічують найпоширеніші підстави, через які військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук:

відсутність на військовому обліку у своєму ТЦК та СП;

ігнорування повісток, зокрема для уточнення військово-облікових даних;

відсутність у ТЦК актуальної інформації про місце проживання або документально підтверджених підстав для відстрочки.

Окремо юристи звертають увагу: після завершення навчання або втрати права на відстрочку статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+» автоматично не з'являється.

Як не опинитися в розшуку: що зробити після завершення відстрочки

Щоб уникнути оголошення в розшук, після завершення навчання чи втрати права на відстрочку варто самостійно з'явитися до свого ТЦК та СП. Там потрібно уточнити військово-облікові дані й повідомити актуальне місце проживання. Якщо попередня підстава для відстрочки вже не підтверджується документами — подайте нові документи, щоб у ТЦК не розглядали вас як особу, що порушила військовий облік.

Тобто сам факт завершення навчання чи закінчення терміну відстрочки не означає автоматичного оголошення особи у розшук. Вирішальним залишається наявність зафіксованого порушення вимог військового обліку.

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