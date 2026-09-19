Графики отключения света в Кировоградской области на выходные энергетики уже обнародовали. Власти региона тем временем собрались с общественностью, чтобы обсудить предстоящую зиму: критическую инфраструктуру, укрытия и коммунальные тарифы. Встречу провели накануне отопительного сезона, поэтому главный акцент сделали на готовности громад к холодному периоду.

В рамках Недели гражданского общества в Кировоградской ОВА состоялась рабочая встреча руководства области с членами Общественного совета. Главная цель диалога — объединить усилия органов власти и активистов ради развития громад и решения насущных проблем региона. Об этом сообщает Златопіль со ссылкой на областной совет.

К обсуждению присоединился первый заместитель председателя Кировоградского областного совета Юрий Семенюк. Среди ключевых тем — подготовка к отопительному сезону: готовность объектов критической инфраструктуры к зимнему периоду и алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Участники подчеркнули, что от этой подготовки зависит не только тепло в домах, но и стабильная работа больниц и школ.

Тарифы на воду: о чем договариваются

Отдельно подняли блок водоснабжения и тарифов. Речь шла о текущем состоянии и функционировании областного коммунального водопроводного предприятия ОКВП «Днепр-Кировоград», а также о необходимости внедрения экономически обоснованного тарифа на его услуги. Этот вопрос для жителей области особенно чувствителен, ведь от его решения зависит стабильность водоснабжения во многих громадах Кировоградщины.

Что означает «экономически обоснованный тариф»

Это цена услуги, рассчитанная от реальной себестоимости: электроэнергия для насосов, реагенты, зарплата персонала, ремонт сетей. Когда тариф ниже себестоимости, предприятие накапливает долги — именно на эту проблему обратили внимание участники встречи. Такой подход позволяет сбалансировать интересы предприятия и потребителей, не допуская резкого роста платежек.

В блоке безопасности речь шла об ускорении строительства и реконструкции укрытий: остановок-укрытий и хранилищ в местах массового скопления людей, а также о проверке доступности и работы «Пунктов несокрушимости». Участники согласились, что такие объекты должны быть открыты для жителей круглосуточно и приспособлены для людей с инвалидностью. Отдельное внимание уделили резервным источникам питания, которые должны поддерживать работу пунктов во время отключений света.

Обсудили и кадровую политику: институты гражданского общества хотят привлекать к процедуре назначения руководителей областных коммунальных учреждений и формированию наблюдательных советов при медицинских и профессионально-технических учебных заведениях. По словам участников, участие общественности сделает процесс назначений более прозрачным и ответственным. Соответствующие механизмы планируют наработать совместно с профильными управлениями областного совета.

Юрий Семенюк подчеркнул, что органы местного самоуправления и общественные организации работают по единому представительскому принципу — отстаивают интересы жителей громад. Он поблагодарил активистов за инициативность и призвал к системному сотрудничеству. По его словам, именно регулярный диалог между властью и обществом помогает быстрее реагировать на проблемы области.

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