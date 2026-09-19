Графіки відключення світла у Кіровоградській області на вихідні енергетики вже оприлюднили. Влада регіону тим часом зібралася з громадськістю, щоб обговорити наступну зиму: критичну інфраструктуру, укриття і комунальні тарифи. Зустріч провели напередодні опалювального сезону, тож головний акцент зробили на готовності громад до холодного періоду.

У рамках Тижня громадянського суспільства в Кіровоградській ОВА відбулася робоча зустріч керівництва області з членами Громадської ради. Головна мета діалогу — об’єднати зусилля органів влади та активістів задля розвитку громад і розв’язання нагальних проблем регіону. Про це повідомляє Златопіль з посиланням на обласну раду.

До обговорення долучився перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Серед ключових тем — підготовка до опалювального сезону: готовність об’єктів критичної інфраструктури до зимового періоду та алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій. Учасники наголосили, що від цієї підготовки залежить не лише тепло в оселях, а й стабільна робота лікарень та шкіл.

Тарифи на воду: про що домовляються

Окремо порушили блок водопостачання й тарифів. Ішлося про поточний стан і функціонування обласного комунального водопровідного підприємства ОКВП «Дніпро-Кіровоград», а також про необхідність упровадження економічно обґрунтованого тарифу на його послуги. Це питання для мешканців області особливо чутливе, адже від його вирішення залежить стабільність водопостачання у багатьох громадах Кіровоградщини.

Що означає «економічно обґрунтований тариф»

Це ціна послуги, розрахована від реальної собівартості: електроенергія для насосів, реагенти, зарплата персоналу, ремонт мереж. Коли тариф нижчий за собівартість, підприємство накопичує борги — саме на цю проблему й звернули увагу учасники зустрічі. Такий підхід дозволяє збалансувати інтереси підприємства та споживачів, не допускаючи різкого зростання платіжок.

У безпековому блоці йшлося про прискорення будівництва та реконструкції укриттів: зупинок-укриттів і сховищ у місцях масового скупчення людей, а також про перевірку доступності та роботи «Пунктів незламності». Учасники погодилися, що такі об’єкти мають бути відкриті для мешканців цілодобово та пристосовані для людей з інвалідністю. Окрему увагу приділили резервним джерелам живлення, які мають підтримувати роботу пунктів під час відключень світла.

Обговорили й кадрову політику: інститути громадянського суспільства хочуть залучати до процедури призначення керівників обласних комунальних закладів і формування наглядових рад при медичних та професійно-технічних закладах освіти. За словами учасників, участь громадськості зробить процес призначень прозорішим і відповідальнішим. Відповідні механізми планують напрацювати спільно з профільними управліннями обласної ради.

Юрій Семенюк підкреслив, що органи місцевого самоврядування та громадські організації працюють за єдиним представницьким принципом — відстоюють інтереси жителів громад. Він подякував активістам за ініціативність і закликав до системної співпраці. За його словами, саме регулярний діалог між владою та громадою допомагає швидше реагувати на проблеми області.

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