Владельцы разрушенного войной жилья могут получить компенсацию по программе «єВідновлення», даже при наличии другой квартиры или дома.

Жилищный сертификат єВідновлення для военных — лишь одно из направлений государственной программы, и теперь появилось важное разъяснение: владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, даже если имеют в собственности другую квартиру или дом.

Наличие дополнительной недвижимости само по себе не является основанием для отказа в выплате по программе "єВідновлення". Об этом сообщила представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина, передает Finteco со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Компенсация не зависит от количества жилья

Распространенное мнение о том, что компенсацию за разрушенное жилье получают только те, у кого нет другой недвижимости, не соответствует условиям программы. Если из-за боевых действий уничтожен частный дом, а его владелец имеет квартиру в другом населенном пункте, он все равно может подать заявление на компенсацию за разрушенный дом.

Право на компенсацию может касаться и нескольких объектов одновременно. Если человеку принадлежали два дома и оба разрушены, вопрос выплаты по каждому объекту рассматривается отдельно.

В то же время наличие лишь одного разрушенного жилья не означает автоматического получения компенсации вне очереди. В программе определены отдельные категории граждан, которые имеют приоритет на выплату.

Какие условия нужно выполнить

Главное условие — подтвердить право собственности на разрушенный объект. Сведения о нем должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, а факт уничтожения жилья — подтвержден в установленном порядке. Поэтому перед подачей заявления стоит проверить, есть ли информация о недвижимости в реестре.

Особое внимание этому стоит уделить владельцам, оформлявшим право собственности на жилье до 2013 года. Если данных в Государственном реестре нет, это не означает автоматической потери права на недвижимость: однако право собственности придется подтвердить, а сведения внести в реестр.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

После подтверждения необходимых данных владелец должен сообщить об уничтожении недвижимости и подать заявление на компенсацию. Если в выплате отказывают именно из-за наличия другой квартиры или дома, стоит попросить предоставить решение с указанием конкретного основания для отказа.

В случае нарушения права на компенсацию можно обратиться в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по электронной почте. Такой шаг позволяет обжаловать неправомерный отказ и добиться рассмотрения заявления по правилам программы.

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