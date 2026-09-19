Мобілізація в Україні триває, і у водіїв дедалі частіше виникають питання щодо повноважень ТЦК під час зупинки транспорту поза блокпостами. Юристи дали чітку відповідь, хто саме має законне право гальмувати авто на трасі.

Мобілізація в Україні та перевірка військово-облікових документів породжують дедалі більше суперечок між водіями та працівниками ТЦК. Особливої гостроти набуло питання, чи мають право представники територіальних центрів комплектування самостійно зупиняти автомобілі на звичайних ділянках дороги. Юристи дали чітку відповідь.

Згідно з чинним законодавством, право зупиняти транспортні засоби належить виключно органам Національної поліції. Жоден нормативно-правовий акт не наділяє представників ТЦК повноваженнями самостійно здійснювати примусову зупинку автівок поза межами спеціально облаштованих місць.

Яким законом це регулюється

Це чітко випливає із Закону України "Про Національну поліцію", зокрема зі статті 35, яка визначає вичерпний перелік підстав для зупинки транспортного засобу. Так само діє Постанова Кабінету Міністрів № 1456 від 29 грудня 2021 року, яка затверджує Порядок перевірки документів, речей, транспортних засобів та житла під час дії воєнного стану.

Тобто законну вимогу про зупинку автомобіля водієві має право подавати саме поліцейський. Представники ТЦК таких повноважень не мають ані за Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", ані за Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що можуть робити ТЦК, коли авто вже зупинено

Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти лише військово-облікові документи: військовий квиток, приписне свідоцтво або тимчасове посвідчення. Вони також звіряють дані з електронним реєстром "Оберіг" і вручають повістки. Проте робити це вони можуть лише тоді, коли автомобіль уже зупинений правоохоронцями.

Окрема ситуація діє на офіційно створених блокпостах, які утворюються рішенням військового командування разом із військовою адміністрацією. На таких блокпостах уповноважені особи мають право зупиняти транспортні засоби, перевіряти документи, проводити огляд автомобілів, речей і вантажу та тимчасово обмежувати рух транспорту й пішоходів.

Що робити, якщо автомобіль зупиняють поза блокпостом

Якщо водій бачить, що його зупиняють люди у військовій формі без супроводу поліції на звичайній ділянці дороги, юристи радять чіткий і спокійний алгоритм дій. Спершу варто уточнити, хто саме вас зупиняє, і попросити службові посвідчення: представники будь-яких структур зобов'язані назвати посади, звання та пред'явити документи. Для перевірки військово-облікових документів у представників ТЦК має бути й відповідний письменний наказ коменданта, де вказані їхні прізвища.

Далі слід фіксувати події на аудіо чи відео, якщо це не заважає роботі посадових осіб і не розголошує позиції чи переміщення українських військових сил. А якщо невідомі особи у формі блокують рух, чинять психологічний тиск або намагаються проникнути до салону авто, необхідно негайно викликати Національну поліцію за номером 102 для фіксації правопорушення.

Важливо пам'ятати: навіть у складі спільної мобільної групи сигнал про зупинку транспортного засобу має подавати саме працівник поліції, а не військовослужбовець ТЦК. Невиконання ж законної вимоги поліцейського про зупинку може спричинити адміністративну відповідальність.

Раніше Politeka повідомляла, коли можна законно відмовитись від повістки ТЦК.