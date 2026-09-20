Військові та їхні родини, чиє житло зруйнувала війна, можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» навіть тоді, коли мають інше помешкання. Представниця Омбудсмена пояснила, на яких умовах надають житловий сертифікат і що перевірити, щоб не отримати відмову.

Компенсація за зруйноване житло в Україні напряму стосується військових та їхніх родин, чиє помешкання знищила війна. Багато хто помилково вважає, що виплату дають лише тоді, коли зруйноване житло було єдиним у власності людини, однак це не так.

Як повідомляє «Інформатор», представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольга Алтуніна спростувала поширену думку, що компенсацію можна отримати лише за умови, що зруйноване житло було єдиним. Вона наголосила: наявність іншої квартири чи будинку не є підставою для відмови у виплаті за програмою «єВідновлення».

«Якщо ваш приватний будинок був зруйнований через війну, але у вас залишилася квартира, ви все одно можете подати заяву на компенсацію за зруйнований будинок», — пояснила правозахисниця. Компенсацію можна отримувати навіть не за один, а за кілька об'єктів одночасно: якщо людині належали два будинки і обидва зруйновані чи пошкоджені, кожен випадок розглядають окремо.

Для отримання виплати треба виконати кілька обов'язкових умов: бути власником зруйнованого житла, мати відомості про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтвердити факт знищення житла. Алтуніна радить заздалегідь перевірити наявність інформації про своє майно в реєстрі — особливо якщо право власності оформлювали до 2013 року. Якщо даних у реєстрі немає, право на житло автоматично не втрачається, але для компенсації його доведеться підтвердити і внести відповідні відомості.

Далі слід повідомити про зруйноване житло та подати заяву через застосунок «Дія». За зруйноване житло можна отримати житловий сертифікат і використати його для придбання іншого помешкання, а власники приватних будинків — ще й кошти на будівництво нового дому на власній земельній ділянці.

Правозахисниця уточнила, що статус «єдиного житла» не дає автоматичного пріоритету в черзі — для першочергового отримання виплат визначені окремі категорії осіб. Вона також застерегла не плутати «єВідновлення» з іншими програмами підтримки: у деяких програмах для ВПЛ справді діють окремі умови щодо наявності іншого житла, але на компенсацію за зруйноване житло в межах «єВідновлення» ці правила не поширюються.

Що робити, якщо відмовили через наявність іншого житла

Якщо заявнику відмовляють у компенсації лише через те, що в нього є інша квартира чи будинок, Алтуніна радить вимагати письмового пояснення причини відмови. Якщо людина вважає, що її право порушене, вона може звернутися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на електронну адресу hotline@ombudsman.gov.ua.

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