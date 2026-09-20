Военные и их семьи, чье жилье разрушила война, могут получить компенсацию по программе «єВідновлення» даже тогда, когда имеют другое жилье. Представитель Омбудсмена объяснила, на каких условиях предоставляют жилищный сертификат и что проверить, чтобы не получить отказ.

Компенсация за разрушенное жилье в Украине напрямую касается военных и их семей, чье жилье уничтожила война. Многие ошибочно считают, что выплату дают только тогда, когда разрушенное жилье было единственным в собственности человека, однако это не так.

Как сообщает «Информатор», представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина опровергла распространенное мнение, что компенсацию можно получить только при условии, что разрушенное жилье было единственным. Она подчеркнула: наличие другой квартиры или дома не является основанием для отказа в выплате по программе «єВідновлення».

«Если ваш частный дом был разрушен из-за войны, но у вас осталась квартира, вы все равно можете подать заявление на компенсацию за разрушенный дом», — объяснила правозащитница. Компенсацию можно получать даже не за один, а за несколько объектов одновременно: если человеку принадлежали два дома и оба разрушены или повреждены, каждый случай рассматривают отдельно.

Для получения выплаты нужно выполнить несколько обязательных условий: быть владельцем разрушенного жилья, иметь сведения о праве собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и подтвердить факт уничтожения жилья. Алтунина советует заранее проверить наличие информации о своем имуществе в реестре — особенно если право собственности оформлялось до 2013 года. Если данных в реестре нет, право на жилье автоматически не теряется, но для компенсации его придется подтвердить и внести соответствующие сведения.

Далее следует сообщить о разрушенном жилье и подать заявление через приложение «Дія». За разрушенное жилье можно получить жилищный сертификат и использовать его для приобретения другого жилья, а владельцы частных домов — еще и средства на строительство нового дома на собственном земельном участке.

Правозащитница уточнила, что статус «единого жилья» не дает автоматического приоритета в очереди — для первоочередного получения выплат определены отдельные категории лиц. Она также предостерегла не путать «єВідновлення» с другими программами поддержки: в некоторых программах для ВПЛ действительно действуют отдельные условия относительно наличия другого жилья, но на компенсацию за разрушенное жилье в рамках «єВідновлення» эти правила не распространяются.

Что делать, если отказали из-за наличия другого жилья

Если заявителю отказывают в компенсации только из-за того, что у него есть другая квартира или дом, Алтунина советует требовать письменного объяснения причины отказа. Если человек считает, что его право нарушено, он может обратиться в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на электронный адрес hotline@ombudsman.gov.ua.

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