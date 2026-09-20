Самые дешевые тарифы крупнейших мобильных операторов Украины стартуют от 270 гривен в месяц. Показываем, сколько стоят бюджетные пакеты «Киевстар», Vodafone и lifecell и как подключиться выгоднее.

Тарифы на мобильную связь в Украине могут измениться уже в ближайшее время, поэтому украинцы все чаще ищут самые дешевые пакеты. У крупнейших операторов — «Киевстар», Vodafone и lifecell — цены на мобильные тарифы стартуют от 270 гривен в месяц, если не считать специальные предложения для людей почтенного возраста, пишет 24 Канал.

Самый дешевый тариф lifecell: что входит

Самым бюджетным предложением lifecell является пакет «Макси». В него входят 20 или 25 ГБ мобильного интернета, безлимит в мессенджерах и соцсетях и 750 минут для звонков по Украине. Стоимость зависит от способа подключения: при смене тарифа — 350 гривен, а при переносе номера — 270 гривен.

Самый дешевый тариф «Киевстар»

У «Киевстар» самый доступный вариант — «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий». Пакет содержит 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети «Киевстар» и 300 минут на другие операторы и за границу. За смену тарифа придется заплатить 270 гривен, за перенос номера — 390 гривен. Дополнительно в стоимость входят две «Суперсилы»: «Киевстар ТВ», «Есть связь», роуминг и другие опции на выбор.

Что предлагает Vodafone

Одним из самых дешевых предложений Vodafone является тариф Flexx GO. Его наполнение и цена зависят от способа подключения. При смене тарифа — 420 гривен: безлимит на 30 приложений, 25 ГБ интернета и 500 минут в Украине и странах ЕС. При переносе номера — 280 гривен: безлимит на 30 приложений, безлимитный мобильный интернет и 1000 минут в Украине и ЕС.

Как подключить тариф дешевле

Самый выгодный способ сэкономить — перенос номера к другому оператору (услуга MNP). В lifecell такая опция снижает цену с 350 до 270 гривен, а в Vodafone — с 420 до 280 гривен, и при этом наполнение пакета становится богаче: появляется безлимитный интернет и 1000 минут. Зато в «Киевстар» дешевле просто сменить тариф в пределах сети — 270 гривен против 390 гривен за перенос.

Новый виртуальный оператор U Mobile также вышел на украинский рынок. Он запустил линейку тарифов «Семка» для физических лиц с пакетами на 15 или 60 ГБ интернета. Тариф «Семка 60» можно подключить вместе с оптическим интернетом «Укртелекома» в пакете «Оптика+Семка».

Итак, самая низкая стартовая цена среди базовых тарифов — 270 гривен в месяц. Именно столько стоит «Макси» от lifecell и «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий» от «Киевстар», если выбрать правильный способ подключения. Перед выбором сравните цену и объем интернета: у «Киевстар» его 40 ГБ, тогда как у lifecell — 20–25 ГБ, но с безлимитом на приложения.

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