Осенью Пенсионный фонд провел очередные перерасчеты: часть пенсионеров получила повышение выплат почти на 4 тысячи гривен, а в отдельных случаях ежемесячная пенсия превысила 10 020 грн.

Перерасчет пенсий в Украине осенью принес заметное повышение части пенсионеров — Пенсионный фонд обновил расчеты, и в отдельных случаях выплаты выросли почти на 4 тысячи гривен, а ежемесячная пенсия превысила 10 020 грн.

Наибольший рост зафиксировали среди военных пенсионеров. Им обновили справки о денежном обеспечении и пересчитали надбавки за выслугу лет, поэтому после уточнения расчетных показателей выплаты этой категории выросли на несколько тысяч гривен, а местами — и больше.

Повышение также получили пенсионеры, подавшие новые документы о стаже или заработке. Эти показатели напрямую влияют на формулу расчета, поэтому Пенсионный фонд провел для таких людей индивидуальные перерасчеты, заметно увеличившие ежемесячные выплаты.

В ПФУ подчеркивают: все изменения происходят автоматически, а обновленные суммы отображаются в выплатах без дополнительных заявлений. Как сообщает «Первый деловой», осенние перерасчеты являются частью плановой корректировки, которая продолжается в течение года.

Что делать пенсионеру

Никаких заявлений подавать не нужно: перерасчет происходит автоматически, и обновленная сумма уже отображается в выплатах. Проверить актуальный размер пенсии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи или «Дія.Підпис».

Если вы недавно подавали документы, подтверждающие дополнительный стаж или больший заработок, а перерасчета так и не произошло, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ для уточнения данных в реестре застрахованных лиц.

Плановые корректировки продолжаются в течение всего года, поэтому части пенсионеров обновленные суммы могут прийти со следующими выплатами — в октябре и далее.

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