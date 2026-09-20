Подсолнечное масло в украинских магазинах впервые перешагнуло отметку в 100 гривен за бутылку объемом 850 мл. После удара по заводу Bunge в Днепре покупатели опасаются дальнейшего подорожания и дефицита, однако в Минагрополитики уверяют: оснований для паники нет.

Подорожание продуктов в Одесской области — лишь часть общеукраинской тенденции: подсолнечное масло в магазинах впервые перешагнуло отметку в 100 гривен за бутылку объемом 850 мл.

О резком подорожании масла пишет Agronews со ссылкой на данные сервиса «Минфин». Главной причиной скачка стал удар по Днепровскому маслоэкстракционному заводу Bunge, на котором производят масло под брендом «Олейна».

По данным «Минфина», 17 сентября средняя цена бутылки «Олейны» объемом 850 мл составила 107,30 грн. Стоимость одного и того же продукта заметно отличается в зависимости от сети: в Novus — 99,99 грн, в Auchan — 109,40 грн, а в Megamarket — 112,50 грн. Разница между отдельными торговыми сетями достигает 12,51 грн за одну бутылку.

Средняя цена зависит и от бренда. Например, рафинированное подсолнечное масло «Щедрый Дар» объемом 850 мл 17 сентября стоило в среднем около 100,59 грн — также выше привычного уровня.

Напомним, утром 10 сентября российская атака повредила часть Днепровского маслоэкстракционного завода Bunge. Компания подтвердила повреждение предприятия и временную остановку его работы. По данным журналистов, в результате удара по Днепру погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Будет ли в Украине дефицит масла

В Минагрополитики не ожидают дефицита подсолнечного масла из-за остановки одного предприятия. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в этом сезоне Украина ожидает около 20 млн тонн масличных культур, из которых примерно 16 млн тонн планируется направить на переработку. Общая мощность украинских перерабатывающих предприятий превышает 20 млн тонн, поэтому имеющихся производственных возможностей достаточно, чтобы покрыть внутреннюю потребность даже с учетом потерь отдельных производств.

Почему масло может подешеветь

Показательно, что в Минагрополитики не прогнозируют обязательного роста цен именно из-за повреждения завода. По словам Высоцкого, закупочная стоимость подсолнечника нового урожая уже снизилась. Если экспортные ограничения сохранятся, часть сырья останется на внутреннем рынке, что может создать условия для снижения стоимости масла для покупателей. Между изменением цены на сырье и стоимостью готового продукта существует временной промежуток до нескольких месяцев.

Стоит ли покупать масло впрок

Власти не видят необходимости создавать дома большие запасы основных продуктов. При отсутствии реального дефицита покупать масло ящиками только из-за опасений дальнейшего подорожания не имеет практического смысла. К тому же масло имеет ограниченный срок хранения и постепенно окисляется под воздействием тепла, света и воздуха.

Как правильно хранить масло дома

Для обычной бутылки подсолнечного масла оптимальное место — сухой, прохладный и темный кухонный шкаф, подальше от плиты, духовки, батареи и прямых солнечных лучей. После вскрытия бутылку следует плотно закрывать каждый раз после использования. Если масло приобрело необычный прогорклый запах или неприятный вкус, использовать его не стоит — это признаки порчи продукта.

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