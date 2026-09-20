Новая неделя начинается под знаком общения, неожиданных новостей и возвращения старых контактов. Прогноз на 21 сентября опубликовало издание Horoscope.com, и, по его наблюдениям, день благоприятен для тех, кто готов действовать смело, но одновременно внимательно слушать свою интуицию. Кому-то стоит ждать важного звонка, кому-то – долгожданного признания на работе.

Овен

Последние месяцы вы много работали, порой не получая должного признания – и именно сейчас настаёт время, когда этот труд начнёт приносить результат. Возможны повышения, новые предложения или просто искренние слова благодарности от руководства. Не теряйте энтузиазма и энергии: двери, которые долго не открывались, теперь приоткрываются сами. Главное – не упустить момент и быть готовым сделать шаг вперёд, когда появится шанс.

Телец

Ваша репутация специалиста с трезвым подходом к решению проблем сейчас работает на вас. Недавние успехи могут стать трамплином для следующего карьерного шага. Присмотритесь к возможностям, связанным с интернетом и онлайн-проектами – именно там нет ограничений для вашего роста. День обещает много общения с друзьями: не игнорируйте сообщения и звонки, среди них может быть полезная информация.

Близнецы

Неожиданная возможность может прийти от людей, которых вы совсем не ожидали увидеть в своей жизни – возможно, даже от незнакомцев. Доверьтесь интуиции и не бойтесь рассмотреть перспективное предложение. Особенно удачным направлением сегодня выглядит недвижимость, в частности жилая – именно там могут открыться финансовые перспективы. Не позволяйте излишней осторожности тормозить вас: иногда стоит рискнуть, чтобы получить приятный результат.

Рак

Сегодня стоит ждать интересных новостей и сообщений. Возможно, с вами свяжется человек, с которым вы давно не общались, и вы наконец узнаете, как у него сложились дела. Также есть шанс услышать хорошие новости о цели, к которой вы шли последние несколько месяцев. День благоприятен для разговоров на разные темы – от бытовых вопросов до серьёзных жизненных тем. Наслаждайтесь живым обменом мыслями с близкими.

Лев

Вы находитесь в отличной позиции, чтобы наконец собрать плоды своего предыдущего труда. В ближайшие недели возможны заметные достижения и в карьере, и в личных проектах. Кроме профессиональных успехов, вас ждёт и больше личного удовлетворения от того, чем вы занимаетесь. Главное – не терять темп: набранный импульс способен привести вас именно туда, куда вы стремились попасть.

Дева

Астрологическая энергия дня намекает на возможное путешествие – деловое, для отдыха или сочетающее обе цели. Эта поездка вполне может помочь реализовать конкретную цель, например, продвижение по службе. Ваши шансы на успех в этом направлении высоки. Если же вы давно думали о собственном деле или самостоятельном старте – сейчас именно то время, когда стоит сделать первый шаг в этом направлении.

Весы

Не удивляйтесь, если деньги придут оттуда, откуда вы их не ждали – это может быть удачный возврат на инвестиции или неожиданный подарок от родственника. Обратите внимание и на сны, которые повторяются: в них может скрываться подсказка о вашем жизненном пути. Также вполне возможен неожиданный визит давнего друга, с которым вы не общались годами. В целом день обещает быть удивительно тёплым и приятным.

Скорпион

Сейчас хорошее время для того, чтобы завязывать новые знакомства и отношения. Если кто-то знакомый подойдёт к вам с предложением – отнеситесь к нему открыто, хотя детали стоит внимательно проверить. Это благоприятный период для того, чтобы попробовать что-то новое: успех и удача на вашей стороне. Держите глаза и уши открытыми – важные новости могут прийти оттуда, откуда не ждёте, в частности от человека, который вам небезразличен.

Стрелец

Сегодня вы особенно чувствуете собственную силу и уверенность. Ваша физическая форма – результат долгой работы над собой, и то же касается профессиональной сферы: вложенная энергия наконец даёт отдачу. Планетарная энергия дня также обещает больше теплоты и близости в личной жизни. Воспользуйтесь этим особым моментом, чтобы и отдохнуть, и укрепить отношения с тем, кто рядом.

Козерог

Настало удачное время, чтобы заняться обучением определённому навыку или наконец завершить курс, который давно откладывали. Сейчас, когда вы направляете свою энергию и фокус на конкретную тему, успех почти гарантирован. Если давно думали о развитии коммуникативных навыков – рассмотрите курс по письму или публичным выступлениям. А ещё именно сейчас хороший момент организовать путешествие, о котором мечтали давно.

Водолей

Обстоятельства складываются благоприятно, если вы размышляете об инвестициях в недвижимость – в целом любые вложения сейчас выглядят перспективно. Будьте готовы к важному разговору с младшим человеком сегодня: он может принести ценную информацию. Также возможно значимое письмо или звонок. Даже если не планировали, вечером стоит посетить старшего друга или родственника – этот визит может оказаться важным для вас обоих.

Рыбы

Утром может ощущаться некоторая усталость или туман в голове, но это состояние временное – оно рассеется примерно к середине дня. Зато позже вас может порадовать хорошая новость от друга или родственника о том, что сложная ситуация наконец решается. Позвольте себе просто почувствовать облегчение и насладиться энергией, которую приносит эта добрая весть.