В Киеве начали возвращать средства за неиспользованные поездки, купленные по старым тарифам, — деньги постепенно зачисляют на транспортные карточки в приложении «Киев Цифровой».

После подорожания проезда в Киеве пассажирам начали возвращать деньги за неиспользованные поездки, купленные ещё по старым тарифам. Средства постепенно зачисляют на транспортные карточки в приложении «Киев Цифровой». О механизме возврата рассказали в Киевской городской государственной администрации.

С 15 июля стоимость одной поездки в общественном транспорте столицы выросла с 8 до 30 гривен. Это подорожание затронуло и тех, кто покупал поездки вперёд: поездки, купленные «оптом» по старому оптовому тарифу в 6,5 гривни, пассажиры могли использовать до 14 сентября. После этой даты остаток денег за неиспользованные поездки должен был автоматически перейти на «Кошелёк» транспортной карточки.

Однако 15 сентября часть киевлян вместо этого увидела нулевой баланс. В команде «Киев Цифровой» это объяснили техническим сбоем и пообещали постепенный возврат денег до конца недели, ориентировочно до 20 сентября. Важно понимать, что возврат происходит не одним платежом, а частями, — поэтому у кого-то сумма пока отображается не полностью.

Если транспортную карточку пополняли несколько раз, деньги могут поступать несколькими отдельными суммами. Например, после трёх пополнений средства за них появятся на балансе не сразу всей суммой, а по очереди. Поэтому в приложении пока может быть видна лишь первая часть зачислений.

Что делать, если деньги ещё не вернули

В КГГА советуют не паниковать, если в приложении видна лишь часть суммы или ноль. Возврат продолжается, и остальные средства должны поступить в ближайшее время, а всю сумму обещают отобразить до конца текущей недели. Чтобы проверить поступление, откройте «Киев Цифровой», перейдите к транспортной карточке и посмотрите на баланс «Кошелька».

Если после 20 сентября денег всё ещё нет, обратитесь в службу поддержки приложения «Киев Цифровой». В обращении укажите номер транспортной карточки и, по возможности, даты пополнений. Это поможет быстрее найти конкретные платежи и проверить зачисление.

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