Украинцы, которые годами законно живут за границей, иногда неожиданно находят себя в базе розыска ТЦК из-за незакрытой военно-врачебной комиссии. Юристы объяснили, почему уплата штрафа в «Резерв+» не спасает, а поездка домой может обернуться проблемой с обратным выездом.

Розыск ТЦК для украинцев за границей стал неожиданностью для многих, кто выехал из страны вполне легально. Юрист Вячеслав Кирда объяснил, почему мужчина с честно указанным иностранным адресом в «Резерв+» внезапно оказывается в базе административного розыска, а обычная поездка домой может стоить ему возможности вернуться, передает Новини.LIVE.

Как украинцы за границей попадают в розыск ТЦК

Показательный случай касается 53-летнего украинца, который ни разу не служил в армии. В декабре 2023 года он официально переехал в Германию, а перед отъездом — 2 октября 2023 года — успешно прошел военно-врачебную комиссию и указал актуальный заграничный адрес в электронном реестре. Несмотря на это, ТЦК и СП объявил мужчину в розыск полиции с требованием доставить его для составления протокола.

Причина — в изменении законодательства. Отмена медицинского статуса «ограниченно пригоден» автоматически обязала всех, кто получил его ранее, пройти обследование заново. Поэтому отметка от 25 марта 2026 года фиксирует лишь юридическое невыполнение новой нормы, а не факт реальной отправки мужчине новой повестки за границу. Проживание в Германии не освобождает от военно-учетных обязанностей, однако ТЦК и СП не имеет права штрафовать человека, пока не получит документального подтверждения надлежащего информирования о вызове.

Почему не стоит сразу платить штраф в «Резерв+»

Приложение «Резерв+» позволяет разыскиваемым дистанционно и добровольно уплатить 50% от общей суммы штрафа — это 8500 гривен. Однако юристы советуют не спешить признавать вину и перечислять средства. Уплата закрывает конкретное административное производство и снимает статус розыска, но обязанность пройти ВЛК никуда не исчезает.

«Я бы не советовал сейчас платить 8500 гривен только для того, чтобы исчезла красная отметка, не проверив, что именно вы этим штрафом закрываете», — поясняют правозащитники.

Отдельное значение имеют сроки давности, на которые обратил внимание адвокат Ярослав Турчин. За нарушение статей 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях взыскание можно наложить в течение трех месяцев со дня выявления факта, но не позднее одного года с момента совершения правонарушения. После завершения этих сроков любые действия по внесению лица в базы розыска теряют законную основу.

Риски временного возвращения в Украину

Административный розыск не является уголовным, поэтому он не создает пожизненного запрета на въезд в Украину. Но, оказавшись на территории государства, вернуться назад будет очень сложно.

«Въехать вы как гражданин Украины можете, но после прибытия окажетесь в зоне действия украинского военного законодательства и соответствующих обязанностей военнообязанного», — предупреждают защитники.

Что проверить перед поездкой в Украину

Перед любой поездкой домой юристы советуют тщательно проанализировать собственные документы: наличие розыска, актуальный статус военного учета, наличие или отсутствие нарушений, актуальный статус ВЛК, наличие отсрочки, а также иные основания, из-за которых после въезда могут возникнуть проблемы.

Также важно знать: граждане имеют законное право отказаться от получения повестки, если бланк заполнен с процедурными нарушениями или содержит ошибочные персональные данные. В то же время безосновательный отказ грозит административным штрафом до 25 500 гривен, а полное игнорирование так называемой боевой повестки квалифицируется как уголовное преступление и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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