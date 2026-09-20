Пригородный поезд №6042 «Львов — Тернополь» временно будет курсировать по новому графику: отправление со станции Львов перенесено на 09:00.

График движения поездов «Львов — Тернополь» снова претерпел изменения — на этот раз «Укрзализныця» скорректировала время отправления одного из пригородных рейсов на западном направлении. Пассажирам, которые регулярно пользуются этим маршрутом, стоит заранее проверить обновлённое расписание.

Изменения касаются пригородного поезда под номером 6042, курсирующего по маршруту «Львов — Тернополь». Согласно обнародованной информации, отныне он будет отправляться со станции Львов в 09:00 утра. Время отправления изменилось, поэтому пассажирам следует быть внимательными, чтобы не пропустить свой рейс.

Новый график будет действовать временно — до 7 октября. Именно до этой даты продлятся изменения в расписании движения пригородного железнодорожного транспорта на западном направлении. После этого движение поезда могут вернуть к прежнему графику или снова скорректировать.

«Укрзализныця» призывает пассажиров планировать поездки с учётом нового времени отправления. Отдельно рекомендовано следить за дальнейшими объявлениями перевозчика, ведь не исключены дополнительные корректировки в графиках курсирования подвижного состава на этом направлении.

Как проверить актуальное расписание

Удобнее всего сверить расписание через официальный сайт «Укрзализныци» или мобильное приложение перевозчика. Там можно увидеть актуальное время отправления и прибытия поезда №6042, а при необходимости — оформить проездной документ на пригородный рейс онлайн.

Перед самой поездкой время отправления также стоит проверить на онлайн-табло вокзала станции Львов. Если остаются сомнения, уточнить информацию можно у кассира или дежурного по станции — так вы точно не пропустите свой поезд из-за смены графика.

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