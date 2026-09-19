Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №15172, который создает правовую основу для запуска Государственной программы строительства доступного жилья. Украинские семьи, в частности военные и их родные, смогут покупать жилье в кредит на срок до 25 лет под фиксированную ставку 3% годовых.

Льготная ипотека в Украине выходит на новый уровень — Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №15172, который создает правовую основу для запуска Государственной программы строительства доступного жилья. Документ вводит современные финансовые инструменты — секьюритизацию и облигации с покрытием.

Механизм секьюритизации позволяет превращать права требования по ипотечным кредитам в инструмент привлечения нового капитала. Благодаря этому банки получат дополнительное финансирование для выдачи новых займов гражданам, не ожидая годами полного погашения предыдущих кредитов. Так в жилищное строительство придут так называемые «длинные» деньги.

Программа доступного жилья, под которую создается эта законодательная основа, будет предусматривать кредитование сроком до 25 лет под фиксированную ставку 3% годовых. Именно такую льготную ставку уже могут получать военнослужащие и другие приоритетные категории заемщиков, а новый закон должен сделать собственное жилье реальным для значительно большего числа семей.

Отдельно документ устанавливает гарантии для заемщиков. Уступка права требования по кредиту не может ухудшать условия реструктуризации для потребителя, а смена управляющего активами не должна прерывать обслуживание кредита или ограничивать права должника.

Закон также вводит защиту от субъектов государства-агрессора и подсанкционных лиц: действует единый перечень ограничений для связанных с агрессором структур, подсанкционных субъектов, непрозрачных компаний и высокорисковых юрисдикций. Эти же ограничения применяются и к самим активам.

Инициатор законопроекта, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев объяснил, что без таких финансовых механизмов программа не сможет работать масштабно. «Чтобы такая программа могла работать масштабно, нужны не только бюджетные средства, но и финансовые механизмы, которые позволят привлекать так называемые "длинные" деньги», — отметил парламентарий.

Когда заработает ипотека под 3% и как ее оформить

Сейчас Государственная программа строительства доступного жилья находится в разработке — принятый закон лишь создает для нее финансовую основу. Однако военные и их семьи уже сегодня могут получить жилье в кредит по льготной ставке через государственную программу «єОселя», где 3% годовых предусмотрено для приоритетных категорий заемщиков.

Заявку на льготный кредит можно оформить через приложение «Дія» или непосредственно в банках-партнерах программы. Заемщик выбирает жилье, банк проверяет его платежеспособность, после чего заключается кредитный договор на срок до 25 лет. Точные условия новой программы доступного жилья обнародуют после ее финального утверждения правительством.

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