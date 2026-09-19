В школах Черкасской области бесплатное горячее питание стало доступным для учеников всех классов — с первого по одиннадцатый. Рассказываем, что в меню и как организовали обеды во время воздушных тревог.

Школьные товары на Черкасщине резко выросли в цене, но горячие обеды для учеников остаются бесплатными — идет третья неделя, как бесплатное питание в школах Черкасской области стало доступным для всех классов: с первого по одиннадцатый.

Как сообщает «Суспільне», в новом учебном году дети ежедневно получают горячее блюдо без каких-либо доплат со стороны семей. В меню учебных заведений — первые горячие блюда (супы, в частности борщи), вторые блюда с гарнирами, среди которых рис под овощным или мясным соусом, а также омлеты.

Отдельно журналисты объяснили, как кормят школьников во время воздушных тревог, когда часть учебного дня дети проводят в укрытиях. Учебные заведения организовали процесс так, чтобы горячая еда оставалась доступной ученикам даже тогда, когда приходится прерывать уроки и спускаться в укрытия.

Расширение на все классы — главное изменение этого учебного года. Раньше бесплатное горячее питание в основном охватывало учеников начальной школы, теперь же программа в Черкасской области работает для школьников с первого по одиннадцатый класс включительно.

Кто охвачен программой и сколько это стоит для родителей

Бесплатным горячим питанием обеспечивают учеников всех классов — с первого по одиннадцатый. Никаких дополнительных взносов от родителей для оплаты обедов не предусмотрено: стоимость покрывается в рамках государственной программы. Актуальное меню на неделю каждая школа вывешивает на информационном стенде, поэтому родители могут заранее посмотреть, что будут готовить детям.

В Черкасской области программа охватывает учреждения общего среднего образования, поэтому после ее расширения горячий прием пищи доступен, в частности, и старшеклассникам, которые раньше питались за собственные средства или брали еду из дома.

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