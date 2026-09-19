Украинцев предупредили о возможной задержке пенсионных выплат из-за кассовых разрывов в государственном бюджете. Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, сколько дней придется ждать денег и грозит ли пенсионерам полное прекращение выплат.

Выплату пенсий в Украине могут временно задержать из-за кассовых разрывов в государственном бюджете — деньги могут приходить с опозданием. Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.live объяснил, насколько существенной может быть задержка и грозит ли она пенсионерам чем-то большим.

По словам аналитика, дефицит бюджетных средств не должен существенно повлиять на осуществление социальных выплат, в том числе пенсий. Главный риск — так называемые кассовые разрывы, то есть временная нехватка свободных денег на счетах для проведения обязательных платежей.

«Сейчас могут быть риски лишь временной задержки. Например, на три-пять дней может задержаться выплата пенсий. Это несущественно — просто в бюджете могут возникать определенные кассовые разрывы. Но может даже и таких задержек не быть», — подчеркнул Кущ.

Отдельно эксперт подчеркнул, что риска приостановки или заморозки социальных выплат он пока не видит. По его оценке, государство в любой момент может прибегнуть к денежной эмиссии, чтобы выполнить обязательства перед пенсионерами, хотя это стимулирует инфляцию и девальвацию национальной валюты.

«Я пока не вижу рисков приостановки или заморозки социальных выплат. Напечатать деньги для экономики будет менее вредно, чем не выплатить социальные трансферты», — убежден аналитик.

О нехватке средств в госбюджете заявила и член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, из-за нехватки денег государство сейчас финансирует лишь три основных направления: социальные расходы, зарплаты работникам бюджетной сферы и содержание Сил обороны.

Могут ли измениться сами пенсии

Пока решений о пересмотре графика выплат не принимали, подчеркивают в Пенсионном фонде. Вместо этого ПФУ вместе с Министерством социальной политики разрабатывает обновление, которое должно сделать начисление выплат проще и понятнее для граждан — в частности по подаче заявлений, учету страхового стажа и периодов занятости, которые ранее не попадали в реестры.

Также в Кабмине предлагают зафиксировать базовую часть пенсии на уровне 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем, тогда как профильный комитет Рады считает эту сумму заниженной. А с 1 июля 2026 года часть пенсионеров может получать повышенные ежемесячные выплаты — размер надбавки зависит от возраста получателя.

Что делать, если пенсия задерживается

Если деньги не поступили в привычную дату, стоит учесть, что в разных банках перевод может зачисляться в течение двух-трех рабочих дней. По действующим правилам ПФУ финансирует выплаты по ведомостям, которые формируются ежемесячно, поэтому небольшое смещение даты еще не означает приостановку выплат.

За разъяснениями пенсионер может обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или через онлайн-кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Для обращения понадобятся паспорт, идентификационный код и номер пенсионного дела.

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