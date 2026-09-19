Українців попередили про можливу затримку пенсійних виплат через касові розриви в державному бюджеті. Фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив, скільки днів доведеться чекати на гроші та чи загрожує пенсіонерам повне припинення виплат.

Виплату пенсій в Україні можуть тимчасово затримати через касові розриви в державному бюджеті — гроші можуть надходити із запізненням. Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.live пояснив, наскільки суттєвою може бути затримка і чи загрожує вона пенсіонерам чимось більшим.

За словами аналітика, дефіцит бюджетних коштів не має суттєво вплинути на здійснення соціальних виплат, зокрема пенсій. Головний ризик — так звані касові розриви, тобто тимчасова нестача вільних грошей на рахунках для проведення обов'язкових платежів.

«Зараз можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на три-п'ять днів може затриматися виплата пенсій. Це несуттєво — просто в бюджеті можуть виникати певні касові розриви. Але може навіть і таких затримок не бути», — наголосив Кущ.

Окремо експерт підкреслив, що ризику призупинення або замороження соціальних виплат він поки що не бачить. За його оцінкою, держава в будь-який момент може вдатися до грошової емісії, аби виконати зобов'язання перед пенсіонерами, хоча це стимулює інфляцію та девальвацію національної валюти.

«Я поки що не бачу ризиків призупинення або замороження соціальних виплат. Надрукувати гроші для економіки буде менш шкідливо, ніж не виплатити соціальні трансферти», — переконаний аналітик.

Про брак коштів у держбюджеті заявила і членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, через нестачу грошей держава нині фінансує лише три основні напрями: соціальні видатки, зарплати працівникам бюджетної сфери та утримання Сил оборони.

Чи можуть змінитися самі пенсії

Поки що рішень про перегляд графіка виплат не ухвалювали, наголошують у Пенсійному фонді. Натомість ПФУ разом із Міністерством соціальної політики розробляє оновлення, яке має зробити нарахування виплат простішим і зрозумілішим для громадян — зокрема щодо подання заяв, обліку страхового стажу та періодів зайнятості, які раніше не потрапляли до реєстрів.

Також у Кабміні пропонують зафіксувати базову частину пенсії на рівні 6000 гривень для громадян із повним трудовим стажем, тоді як профільний комітет Ради вважає цю суму заниженою. А з 1 липня 2026 року частина пенсіонерів може отримувати підвищені щомісячні виплати — розмір надбавки залежить від віку отримувача.

Що робити, якщо пенсія затримується

Якщо гроші не надійшли у звичну дату, варто врахувати, що в різних банках переказ може зараховуватися протягом двох-трьох робочих днів. За чинними правилами ПФУ фінансує виплати за відомостями, які формуються щомісяця, тож невелике зміщення дати ще не означає призупинення виплат.

По роз'яснення пенсіонер може звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання або через онлайн-кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Для звернення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і номер пенсійної справи.

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