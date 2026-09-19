В Киевской области за восемь месяцев 2026 года при содействии службы занятости работу нашли 226 защитников и защитниц. Для ветеранов доступны вакансии, профессиональное обучение и гранты на собственное дело.

Поддержка ветеранов на Киевщине стабильно расширяется — за восемь месяцев 2026 года служба занятости помогла найти работу 226 защитникам и защитницам. Киевская область вошла в число регионов, где трудоустроили больше всего участников боевых действий за этот период.

Сколько ветеранов нашли работу на Киевщине

Об этом сообщает издание Life.Киев, опираясь на данные службы занятости. Всего в течение января — августа её услугами по всей Украине воспользовались почти 13 тысяч участников боевых действий. Специалисты помогают клиентам определиться с профессиональным направлением, подобрать актуальные вакансии, пройти обучение или открыть собственное дело.

На Киевщине за тот же период работу получили 226 человек. Во время консультаций специалисты учитывают предыдущий опыт военнослужащих, состояние здоровья, образование, профессиональные навыки и пожелания относительно будущей работы. Ветеранам предлагают вакансии на производстве, транспорте, в охране, строительстве, сфере услуг, торговле и административной деятельности.

Важную роль играет профориентационная поддержка: за отчётный период такие услуги получили более 10 тысяч защитников и защитниц, что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Консультации помогают оценить собственные компетенции и понять, какие навыки стоит дополнительно развить.

Обучение, гранты и инклюзивные рабочие места

Отдельное направление поддержки — профессиональное обучение. В течение восьми месяцев 950 защитников и защитниц прошли подготовку или повысили квалификацию, а количество участников таких программ выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. Ветераны могут освоить востребованную профессию, пройти переподготовку или изучить современные цифровые инструменты.

Тем, кто хочет открыть собственное дело, помогают грантами. За восемь месяцев 2026 года гранты на создание или развитие бизнеса получили 495 ветеранов и ветеранок, а всего с начала года участники боевых действий и члены их семей получили 939 грантов. Средний размер гранта превысил 488 тысяч гривен, а благодаря новым предприятиям создали более тысячи рабочих мест.

Чаще всего ветераны выбирают направления, где можно постепенно развивать бизнес: мобильное питание, техническое обслуживание автомобилей и розничную торговлю. Для участников боевых действий, получивших инвалидность, работодатели могут обустраивать рабочие места с учётом индивидуальных потребностей, а расходы на такие работы компенсируются.

Как воспользоваться поддержкой службы занятости

Чтобы найти работу, пройти обучение или получить грант, ветеранам достаточно обратиться в ближайший центр службы занятости в Киевской области. Специалисты бесплатно помогут составить резюме, подберут вакансии с учётом опыта и состояния здоровья, а при необходимости направят на обучение или проконсультируют по программе грантов на собственное дело.

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