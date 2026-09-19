Министерство социальной политики вместе с Минцифры ускорили оформление детских выплат: теперь через «Дия.Карту» помощь можно оформить до 4 дней.

Государственные выплаты в Украине становятся доступнее. На этот раз изменения коснулись помощи на детей: Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации запустили проект «Дия.Карта «Турбота про дитину», который позволяет оформить детскую помощь всего до 4 дней.

Раньше рассмотрение документов на назначение выплат могло растягиваться на недели. Новый сервис убирает эту бюрократию: родители подают заявление в цифровом формате, а средства поступают значительно быстрее.

Что такое «Дия.Карта»? Это цифровая карта, которую можно оформить непосредственно в приложении «Дия». В рамках проекта «Турбота про дитину» она становится инструментом, через который быстрее назначают и выплачивают детские выплаты.

О запуске сообщило издание Inkorr. По его данным, над инициативой работают Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и Министерство цифровой трансформации с привлечением партнерского банка и фонда.

Что это означает для родителей

Главное изменение — время оформления помощи сокращено до 4 дней. Это означает, что после подачи корректно оформленного заявления родители могут рассчитывать на зачисление выплаты гораздо быстрее, чем по стандартной процедуре через органы социальной защиты.

Как оформить помощь через «Дия.Карту»

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить несколько шагов:

авторизоваться в приложении «Дия»;

оформить «Дия.Карту» в соответствующем разделе;

подать заявление на назначение детской помощи;

дождаться подтверждения — время обработки теперь составляет до 4 дней.

В профильном министерстве подчеркивают, что цифровизация социальных выплат должна уменьшить очереди и убрать лишний бумажный документооборот, а главное — сделать помощь для семей с детьми быстрее и предсказуемее.

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