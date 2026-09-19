На рынке «Колос» в Николаеве сопоставили сентябрьские цены с августовскими — к сезону заготовок часть позиций заметно выросла в цене.

Цены на продукты в Николаевской области продолжают расти — на этот раз корреспонденты издания «Новости-N» сравнили сентябрьские ценники на рынке «Колос» в Николаеве с августовскими. Мясо и рыба почти не изменились, зато молочка, масло, картофель и капуста заметно подорожали.

Причина сезонная: с наступлением осени в Николаеве стартовал сезон заготовок и закупки овощей на зиму. Спрос вырос — и часть продавцов быстро подняла цены на базовый набор на зиму: то, что обычно запасают на холодный сезон.

Мясо и рыба: цены не сдвинулись

Мясной ряд обошелся без сюрпризов. Мякоть говядины, как и месяц назад, стоит 360 грн/кг, на кости — 300 грн, ребра и грудинка — по 230–240 грн. Свинина тоже осталась на месте: мякоть — 240 грн/кг, балык на ребре и лопатка — по 220 грн, ребра — по 230 грн. Сало в зависимости от толщины — от 50 до 250 грн за кило.

Птица не подорожала: килограмм домашней индейки отдают за 230 грн, битой курицы — за 190. Рыба удержалась на августовских ценах: карась — 100 грн/кг, карп — 150–200 грн, тарань — 75 грн, пузанок — 120 грн, щука — 160 грн.

Овощи: что именно подорожало

Больнее всего для кошелька — картофель. Летом его продавали по 10–15 грн/кг, а в сентябре цена уже колеблется от 18 до 25 гривен. Капуста и свекла тоже подросли: месяц назад их отдавали до 15 грн, теперь дешевле 20 грн не найти, а местами просят и по 25 грн/кг.

Кабачки подорожали с 20–30 до 35–45 грн/кг, кукуруза — с 10–15 до 15–20 гривен за початок. Баклажаны выросли с 30 до 45–65 грн/кг, полосатые — 60–80 грн. Болгарский перец тоже слегка поднялся: зеленый и желтый продают по 25–50 грн, красный — от 40 до 70 грн.

Зато огурцы немного подешевели: с 40 до 35–45 грн/кг, корнишоны держатся по 60–80 грн. Помидоры зависят от сорта: красные — 15–30 грн/кг, розовые — 40–70, сортовые малоурожайные — до 130 грн. Морковь не изменилась (20–25 грн), лук — 15–20 грн/кг, чеснок — 120–230 грн.

Молочка подорожала больше всего

В «молочных» рядах выросли почти все позиции. Литр молока теперь стоит 40 грн, хотя в августе — 30–35. Домашний творог: нежирный вырос с 80 до 100–120 грн/кг, жирный — с 180–200 до 250 грн. Брынза подорожала на 50 гривен — до 250–270 грн/кг.

Поллитровый стакан сметаны теперь обходится в 100 грн (месяц назад — 80), сливки — 160–170 грн (было 140–150). Домашнее сливочное масло в августе стоило 430–450 грн/кг, в сентябре — уже 480–500. Литр домашнего подсолнечного масла прибавил 10 грн и теперь продается по 90 гривен.

Фрукты и ягоды

Сезонный виноград подскочил заметнее всего: с 40–120 до 90–150 грн/кг. Персики подорожали с 60–80 до 90 грн за кило. Малина держит цену — 280–300 грн/кг. А вот слива, наоборот, подешевела: «венгерку» отдают по 35–40 грн (было 60), другие виды — 40–80 грн.

Яблоки стоят 25–55 грн/кг, груши — 40–80 грн. На прилавки уже вернулся сезонный инжир: от 40 грн за штуку или 250–330 грн за лоток. Апельсины и мандарины — по 140 грн/кг, лимоны — по 150.

Что выгоднее покупать в сентябре

Пока без изменений или в минусе держатся мясо, рыба, морковь, лук, огурцы и слива — именно их сейчас выгодно брать. Добавляют в цене продукты, которые покупают на зиму: картофель, капуста, свекла, молочка, масло и подсолнечное масло. Поэтому тем, кто планирует заготовки и закладку овощей на холодный сезон, лучше не откладывать покупки — к октябрю ценники могут подняться еще выше.

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