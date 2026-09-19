Во Львове исполнительный комитет городского совета согласовал предоставление жилищных ваучеров на общую сумму 2 млн гривен еще для 39 внутренне перемещенных лиц. Деньги на жилье распределили после рассмотрения заявлений специальной комиссией.

Жилищная помощь для ВПЛ во Львове пополняется новыми получателями — исполнительный комитет Львовского городского совета согласовал предоставление жилищных ваучеров на общую сумму 2 млн гривен еще для 39 внутренне перемещенных лиц. Решение приняли после рассмотрения заявлений в комиссии по предоставлению помощи.

Как сообщает издание «Жовква онлайн», на прошлой неделе комиссия рассмотрела 53 обращения от переселенцев, ранее проживавших на временно оккупированных территориях. По итогам рассмотрения 39 человек получат жилищные ваучеры, а еще 14 заявлений отклонили из-за подачи недостоверных данных.

В целом комиссия уже обработала 1 263 заявления внутренне перемещенных лиц: 954 заявителя получили помощь, а 309 получили отказ из-за недостоверности поданной информации. С 1 декабря через портал «Дія» подали 1 308 заявлений на получение такой помощи, из которых 45 сейчас еще обрабатывает управление социальной защиты.

На что можно потратить жилищный ваучер

Жилищная помощь предоставляется в форме жилищного ваучера на сумму до 2 млн гривен. Внутренне перемещенные лица, в частности участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, могут использовать ваучер на приобретение объекта жилой недвижимости, покупку земельного участка, на котором расположен жилой объект, или на уплату первого взноса либо погашение платежа по ипотечному кредиту.

Право собственности на жилую недвижимость у потенциальных получателей помощи проверяют по данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это помогает отсеять тех, у кого уже есть собственное жилье.

Кому не выдадут ваучер

Получить жилищный ваучер не смогут лица, в отношении которых применены санкции, а также те, кто имеет судимость за преступления против основ национальной безопасности Украины или против мира и безопасности человечества. Отказ получат и те, кто вместе с членами семьи уже имеет в собственности жилую недвижимость (кроме объектов, ипотечные кредиты за которые еще не погашены), уже получил денежную компенсацию за положенное жилье или обеспечен жильем для постоянного проживания органами государственной власти.

Не выдадут ваучер и тем, кто подал заявление о компенсации за уничтоженный объект недвижимости или уже имеет решение о предоставлении такой компенсации.

Как подать заявку

Заявку на получение жилищного ваучера можно подать через портал «Дія». После подачи документы обрабатывает управление социальной защиты, а окончательное решение принимает специальная комиссия. Учтите: ваучер нельзя использовать для приобретения недвижимости на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь военным во Львовской области: кто и как может оформить денежную компенсацию на отдых.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров во Львовской области: ПФУ назвал категорию, имеющую право на надбавку.