Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется по новой программе УВКБ ООН. Агентство ООН по делам беженцев с апреля 2026 года перешло на подход «Денежная помощь по приоритетам», и размер выплат теперь зависит от категории уязвимости и региона проживания семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области по новой программе УВКБ ООН теперь назначается по нескольким разным «приоритетам» — сумма выплаты напрямую зависит от того, к какой категории уязвимости относится семья и где она проживает.

С апреля 2026 года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) перешло от программы многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Помощь предоставляют внутренне перемещенным лицам, людям, которые вернулись домой, и другим уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей.

Какие выплаты можно получить

Для эвакуированных и пострадавших от обстрелов размер помощи составляет 12 300 гривен на человека — это разовая выплата, рассчитанная на 3 месяца. На нее могут претендовать люди, покинувшие дом из-за опасности, обстрелов или официальных приказов об эвакуации, а также те, чье домохозяйство понесло внезапный рост расходов или потерю дохода из-за обстрелов.

Для жителей прифронтовых территорий (в пределах 0–50 км от линии фронта или украинско-российской границы) предусмотрено 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев с возможностью получить всю сумму одним платежом. Правда, сейчас этот вид помощи не является приоритетным в программе.

Отдельное направление — поддержка наиболее уязвимых ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и имеют право на государственную помощь на проживание, но не могут ее получить. Для них предусмотрено 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью.

Люди, вернувшиеся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев, прожившие там не менее 3 месяцев и имеющие высокий уровень уязвимости, могут получить 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 гривен одним платежом.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Центры регистрации УВКБ ООН работают в 16 областях, в том числе в Киевской. ВПЛ, которые соответствуют критериям, проходят собеседование с партнерами агентства в таких центрах или записываются в онлайн-очередь на сайте r2p.org.ua.

Для регистрации нужны: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя, свидетельство о рождении детей и, при необходимости, свидетельство об опекунстве или медицинское заключение.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить поддержку по новой программе.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто может получить дополнительную поддержку.