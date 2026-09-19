Грошова допомога для ВПО в Київській області надається за новою програмою УВКБ ООН. Агентство ООН у справах біженців із квітня 2026 року перейшло на підхід «Грошова допомога за пріоритетами», і розмір виплат тепер залежить від категорії вразливості та регіону проживання родини.

Грошова допомога для ВПО в Київській області за новою програмою УВКБ ООН тепер призначається за кількома різними «пріоритетами» — сума виплати напряму залежить від того, до якої категорії вразливості належить родина та де вона проживає.

Із квітня 2026 року Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) перейшло від програми багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Допомогу надають внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися додому, та іншим вразливим категоріям населення для покриття базових потреб.

Які виплати можна отримати

Для евакуйованих і постраждалих від обстрілів розмір допомоги становить 12 300 гривень на особу — це одноразова виплата, розрахована на 3 місяці. На неї можуть претендувати люди, які покинули домівку через небезпеку, обстріли чи офіційні накази про евакуацію, а також ті, чиє домогосподарство зазнало раптового зростання витрат або втрати доходу через обстріли.

Для мешканців прифронтових територій (у межах 0–50 км від лінії фронту чи українсько-російського кордону) передбачено 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців із можливістю отримати всю суму одним платежем. Щоправда, наразі цей вид допомоги не є пріоритетним у програмі.

Окремий напрям — підтримка найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати. Для них передбачено 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю.

Люди, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців, прожили там щонайменше 3 місяці та мають високий рівень вразливості, можуть отримати 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як зареєструватися та які документи потрібні

Центри реєстрації УВКБ ООН працюють у 16 областях, зокрема в Київській. ВПО, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами агенції в таких центрах або записуються в онлайн-чергу на сайті r2p.org.ua.

Для реєстрації потрібні: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтво про народження дітей та, за потреби, свідоцтво про опікунство або медичний висновок.

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