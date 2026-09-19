Военным, получившим ранение при защите Украины, предусмотрена отдельная дополнительная выплата в 100 000 гривен. В Минобороны рассказали, когда начисляют эти средства и кто на них рассчитывает.

Денежные выплаты военным в Украине складываются не только из должностного оклада, оклада за звание и боевых доплат. Отдельно предусмотрено вознаграждение, которое сохраняется за военнослужащим на время лечения, а после ранения, полученного при защите Родины, его размер вырастает до 100 000 гривен в месяц.

Министерство обороны Украины пояснило, что дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен предусмотрено для военных, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления. Во время отпуска эти деньги не выплачивают, но на время лечения сумма сохраняется. Исключением является лечение после ранения, связанного с защитой Родины: в таком случае предусмотрено вознаграждение в 100 000 гривен.

Денежное довольствие выплачивают до 20 числа текущего месяца за предыдущий. Если финансирование поступает в воинскую часть с задержкой, выплату должны провести в течение трех дней после поступления средств. Размер ежемесячной суммы зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и характера выполняемых задач.

Базовую часть денежного довольствия составляют должностной оклад, оклад за звание и надбавка за выслугу лет — от 25% до 50% суммы этих двух окладов. К ней добавляются надбавка за особенности прохождения службы (не менее 65%), надбавки за работу в условиях режимных ограничений и премия. На период военного положения отдельно предусмотрены вознаграждения за боевые и специальные задачи: 100 000 гривен за непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, 50 000 гривен — для руководящего состава органов военного управления, 30 000 гривен — за выполнение боевых задач согласно боевым приказам.

С июня 2026 года действуют дополнительные зональные выплаты: 170 000 гривен за выполнение задач на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, в частности на линии соприкосновения, при наступлении, на оккупированной территории или в серой зоне, и 70 000 гривен — до ротного опорного пункта включительно. Все эти суммы начисляются пропорционально количеству дней фактического выполнения задач.

Как проверить правильность выплат

Общая сумма ежемесячных боевых выплат не может превышать 460 000 гривен. К этому пределу отдельно добавляются базовое денежное довольствие, бонусы за результат боевых операций и единовременная помощь по первому контракту. Если начисления вызывают сомнения, военный вправе обратиться за разъяснением в финансовую службу своей части, а при отсутствии результата — подать рапорт о проверке начислений.

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