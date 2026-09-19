Військовим, які зазнали поранення під час захисту України, передбачена окрема додаткова винагорода у 100 000 гривень. У Міністерстві оборони розповіли, коли нараховують ці кошти та хто на них розраховує.

Грошові виплати військовим в Україні формуються не лише з посадового окладу, окладу за званням та бойових доплат. Окремо передбачена винагорода, яка зберігається за військовослужбовцем на час лікування, а після поранення, отриманого під час захисту Батьківщини, її розмір зростає до 100 000 гривень на місяць.

Міністерство оборони України пояснило, що додаткова винагорода у розмірі 10 000 гривень передбачена для військових, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях і не виконують завдання на пунктах управління. Під час відпустки ці гроші не виплачують, але на час лікування сума зберігається. Винятком є лікування після поранення, пов'язаного із захистом Батьківщини: у такому разі передбачена винагорода в 100 000 гривень.

Грошове забезпечення виплачують до 20 числа поточного місяця за попередній. Якщо фінансування надходить до військової частини із запізненням, виплату мають провести протягом трьох днів після надходження коштів. Розмір щомісячної суми залежить від посади, військового звання, вислуги років, умов служби та характеру виконуваних завдань.

Базову частину грошового забезпечення складають посадовий оклад, оклад за званням і надбавка за вислугу років — від 25% до 50% суми цих двох окладів. До неї додаються надбавка за особливості проходження служби (не менше 65%), надбавки за роботу в умовах режимних обмежень та премія. На період воєнного стану окремо передбачені винагороди за бойові та спеціальні завдання: 100 000 гривень за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення, 50 000 гривень — для керівного складу органів військового управління, 30 000 гривень — за виконання бойових завдань відповідно до бойових наказів.

Із червня 2026 року діють ще додаткові зональні виплати: 170 000 гривень за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно, зокрема на лінії зіткнення, під час наступу, на окупованій території чи в сірій зоні, та 70 000 гривень — до ротного опорного пункту включно. Усі ці суми нараховуються пропорційно кількості днів фактичного виконання завдань.

Як перевірити правильність виплат

Загальна сума щомісячних бойових виплат не може перевищувати 460 000 гривень. До цієї межі окремо додаються базове грошове забезпечення, бонуси за результат бойових операцій та одноразова допомога за першим контрактом. Якщо нарахування викликає сумніви, військовий має право звернутися по роз'яснення до фінансової служби своєї частини, а за відсутності результату — подати рапорт про перевірку нарахувань.

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