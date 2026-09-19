У школах Черкаської області безоплатне гаряче харчування стало доступним для учнів усіх класів — від першого до одинадцятого. Розповідаємо, що в меню та як організували обіди під час повітряних тривог.

Шкільні товари на Черкащині різко зросли в ціні, але гарячі обіди для учнів залишаються безоплатними — минає третій тиждень, відколи безкоштовне харчування у школах Черкаської області стало доступним для всіх класів: від першого до одинадцятого.

Як повідомляє «Суспільне», у новому навчальному році діти щодня отримують гарячу страву без жодних доплат із боку родин. У меню навчальних закладів — перші гарячі страви (супи, зокрема борщі), другі страви з гарнірами, серед яких рис під овочевим чи м'ясним соусом, а також омлети.

Окремо журналісти пояснили, як годують школярів під час повітряних тривог, коли частину навчального дня діти проводять в укриттях. Заклади організували процес так, щоб гаряча їжа залишалася доступною учням навіть тоді, коли доводиться переривати уроки та спускатися до сховищ.

Розширення на всі класи — головна зміна цього навчального року. Раніше безоплатне гаряче харчування здебільшого охоплювало учнів початкової школи, тепер же програма в Черкаській області працює для школярів із першого по одинадцятий клас включно.

Хто охоплений програмою та скільки це коштує для батьків

Безоплатним гарячим харчуванням забезпечують учнів усіх класів — від першого до одинадцятого. Жодних додаткових внесків від батьків для оплати обідів не передбачено: вартість покривається в межах державної програми. Актуальне меню на тиждень кожна школа вивішує на інформаційному стенді, тож батьки можуть заздалегідь подивитися, що готуватимуть дітям.

У Черкаській області програма охоплює заклади загальної середньої освіти, тож після її розширення гарячий прийом їжі доступний, зокрема, і старшокласникам, які раніше харчувалися за власні кошти або брали їжу з дому.

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