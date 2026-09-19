Частина українських пенсіонерів може щомісяця отримувати до 1038 гривень додатково до основної виплати — незалежно від віку та стажу. Ідеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Доплати до пенсії в Україні в 2026 році можуть сягати понад тисячі гривень на місяць, і для частини пенсіонерів таку надбавку нараховують незалежно від віку та страхового стажу. Ключовою умовою є окрема юридична підстава — особливі заслуги перед державою, передбачені Законом України «Про особливі заслуги перед Україною».

Максимальний розмір такої щомісячної доплати у 2026 році становить 1038 гривень. Суму рахують як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — цьогоріч він дорівнює 2 595 гривень.

Хто може отримати надбавку 40% до пенсії

Верхню межу — саме 40% — передбачено для найбільш заслужених категорій. Закон «Про особливі заслуги перед Україною» дає право на надбавку в повному розмірі:

Героям України;

людям, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні;

матерям, які народили 10 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Важливо: цю виплату не призначають замість основної пенсії. Надбавка додається до вже нарахованої пенсії — за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника. Тобто якщо людина відповідає критеріям, її щомісячний дохід просто зростає на відповідну суму.

Які ще розміри надбавок передбачені цього року

40% — лише верхня межа. Для інших категорій заслуг закон і наказ Мінсоцполітики передбачають менші відсотки від прожиткового мінімуму. У 2026 році розміри надбавок такі:

39% — 1 012,05 гривні;

38% — 986,10 гривні;

37% — 960,15 гривні;

36% — 934,20 гривні;

35% — 908,25 гривні;

34% — 882,30 гривні;

33% — 856,35 гривні;

32% — 830,40 гривні;

31% — 804,45 гривні;

25% — 648,75 гривні;

24% — 622,80 гривні;

23% — 596,85 гривні.

Підсумковий розмір залежить від категорії пенсіонера та від того, за які саме заслуги перед державою призначено допомогу. Точні пропорції зафіксовано в наказі Міністерства соціальної політики України №2054 від 27 грудня 2017 року.

Як оформити надбавку до пенсії

У Пенсійному фонді наголошують: для оформлення такої доплати обов'язково потрібно подати документи, що підтверджують відповідні заслуги перед Україною. Зробити це можна як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для призначення надбавки знадобляться посвідчення або інші документи, які підтверджують статус (наприклад, нагородні документи), а також заява. Подати пакет документів можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

через законного представника;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Якщо пенсіонер звернувся протягом 12 місяців після виникнення права на виплату, гроші дорахують від першого дня набуття цього права. Крім того, через зростання прожиткового мінімуму до 2 595 гривень Пенсійний фонд уже провів автоматичний перерахунок пенсій за особливі заслуги, який діє з 1 січня 2026 року.

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