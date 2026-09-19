Доплаты к пенсии в Украине в 2026 году могут достигать более тысячи гривен в месяц, и для части пенсионеров такую надбавку начисляют независимо от возраста и страхового стажа. Ключевым условием является отдельное юридическое основание — особые заслуги перед государством, предусмотренные Законом Украины «Об особых заслугах перед Украиной».
Максимальный размер такой ежемесячной доплаты в 2026 году составляет 1038 гривен. Сумму считают как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — в этом году он равен 2 595 гривен.
Кто может получить надбавку 40% к пенсии
Верхний предел — именно 40% — предусмотрен для наиболее заслуженных категорий. Закон «Об особых заслугах перед Украиной» дает право на надбавку в полном размере:
- Героям Украины;
- людям, награжденным орденом Героев Небесной Сотни;
- матерям, которые родили 10 и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.
Важно: эту выплату не назначают вместо основной пенсии. Надбавка добавляется к уже начисленной пенсии — по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. То есть если человек соответствует критериям, его ежемесячный доход просто вырастает на соответствующую сумму.
Какие еще размеры надбавок предусмотрены в этом году
40% — лишь верхний предел. Для других категорий заслуг закон и приказ Минсоцполитики предусматривают меньшие проценты от прожиточного минимума. В 2026 году размеры надбавок такие:
- 39% — 1 012,05 гривни;
- 38% — 986,10 гривни;
- 37% — 960,15 гривни;
- 36% — 934,20 гривни;
- 35% — 908,25 гривни;
- 34% — 882,30 гривни;
- 33% — 856,35 гривни;
- 32% — 830,40 гривни;
- 31% — 804,45 гривни;
- 25% — 648,75 гривни;
- 24% — 622,80 гривни;
- 23% — 596,85 гривни.
Итоговый размер зависит от категории пенсионера и от того, за какие именно заслуги перед государством назначена помощь. Точные пропорции зафиксированы в приказе Министерства социальной политики Украины №2054 от 27 декабря 2017 года.
Как оформить надбавку к пенсии
В Пенсионном фонде подчеркивают: для оформления такой доплаты обязательно нужно подать документы, подтверждающие соответствующие заслуги перед Украиной. Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном виде.
Какие документы нужны и куда обращаться
Для назначения надбавки понадобятся удостоверения или другие документы, подтверждающие статус (например, наградные документы), а также заявление. Подать пакет документов можно:
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- через законного представителя;
- онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Если пенсионер обратился в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги доначислят с первого дня приобретения этого права. Кроме того, из-за роста прожиточного минимума до 2 595 гривен Пенсионный фонд уже провел автоматический перерасчет пенсий за особые заслуги, который действует с 1 января 2026 года.
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