Часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать до 1038 гривен дополнительно к основной выплате — независимо от возраста и стажа. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной.

Доплаты к пенсии в Украине в 2026 году могут достигать более тысячи гривен в месяц, и для части пенсионеров такую надбавку начисляют независимо от возраста и страхового стажа. Ключевым условием является отдельное юридическое основание — особые заслуги перед государством, предусмотренные Законом Украины «Об особых заслугах перед Украиной».

Максимальный размер такой ежемесячной доплаты в 2026 году составляет 1038 гривен. Сумму считают как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — в этом году он равен 2 595 гривен.

Кто может получить надбавку 40% к пенсии

Верхний предел — именно 40% — предусмотрен для наиболее заслуженных категорий. Закон «Об особых заслугах перед Украиной» дает право на надбавку в полном размере:

Героям Украины;

людям, награжденным орденом Героев Небесной Сотни;

матерям, которые родили 10 и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Важно: эту выплату не назначают вместо основной пенсии. Надбавка добавляется к уже начисленной пенсии — по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. То есть если человек соответствует критериям, его ежемесячный доход просто вырастает на соответствующую сумму.

Какие еще размеры надбавок предусмотрены в этом году

40% — лишь верхний предел. Для других категорий заслуг закон и приказ Минсоцполитики предусматривают меньшие проценты от прожиточного минимума. В 2026 году размеры надбавок такие:

39% — 1 012,05 гривни;

38% — 986,10 гривни;

37% — 960,15 гривни;

36% — 934,20 гривни;

35% — 908,25 гривни;

34% — 882,30 гривни;

33% — 856,35 гривни;

32% — 830,40 гривни;

31% — 804,45 гривни;

25% — 648,75 гривни;

24% — 622,80 гривни;

23% — 596,85 гривни.

Итоговый размер зависит от категории пенсионера и от того, за какие именно заслуги перед государством назначена помощь. Точные пропорции зафиксированы в приказе Министерства социальной политики Украины №2054 от 27 декабря 2017 года.

Как оформить надбавку к пенсии

В Пенсионном фонде подчеркивают: для оформления такой доплаты обязательно нужно подать документы, подтверждающие соответствующие заслуги перед Украиной. Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Какие документы нужны и куда обращаться

Для назначения надбавки понадобятся удостоверения или другие документы, подтверждающие статус (например, наградные документы), а также заявление. Подать пакет документов можно:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

через законного представителя;

онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Если пенсионер обратился в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги доначислят с первого дня приобретения этого права. Кроме того, из-за роста прожиточного минимума до 2 595 гривен Пенсионный фонд уже провел автоматический перерасчет пенсий за особые заслуги, который действует с 1 января 2026 года.

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